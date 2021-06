Floyd Mayweather no se hace problemas por las críticas tras show con Logan Paul: "Al final del día, yo soy el inteligente"

Este domingo una de las peleas más esperadas del año se llevó a cabo ante los ojos del mundo. Floyd Mayweather hizo su regreso al ring enfrentando en un combate de exhibición a la estrella estadounidense Logan Paul.

El multicampeón y leyenda del boxeo se midió con el youtuber en una pelea que dejó mucho que desear, pero que al final de cuentas lo sigue nutriendo de dinero y fama. Así lo entiende el propio Money, quien tras el combate plantó cara a las críticas.

En conferencia de prensa, Mayweather aseguró que no le complica lo que se diga mientras hablen de él. "Cuando vea que tengo la oportunidad de hacer un atraco, un atraco rápido, ahí les haré saber esto. Todos pueden decir lo que quieran. Al final del día, yo soy el inteligente. Porque no me importa si escribes bien o si escribes mal sobre mí, sólo sigue escribiendo sobre mí".

Logan Paul aguantó ocho rounds ante Floyd Mayweather. Foto: Getty Images

Durante los ocho asaltos que tuvo el combate, Floyd dominó por completo a un Paul que solo hizo lo que pudo. El desgaste y los años parecieron no hacer efecto en el multicampeón, quien señaló que "ya no tengo 21 años. Este tipo de peleas y el ir a muchos rounds con estos jóvenes demuestran mis habilidades".

Por otro lado, Mayweather reconoció que más allá de la diferencia de peso y tamaño, lo pasó bien contra Paul. "Yo me divertí con este rival pesado, más allá que no tenía mucha experiencia. Yo sabía que iba a ser difícil. Me divertí, estoy seguro que él también se divirtió y ojalá los fans se hayan divertido".

Finalmente dijo no saber lo que pasará en el corto plazo. "No sé lo que me espera para mi futuro, pero voy a hablarlo con mi equipo. Vamos a ver lo que sigue. Yo hice este deporte por 25 años. Repito, no tengo más 21 pero hoy me divertí mucho".