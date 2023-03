Una jornada alegre se vivió este martes en el Chile Open. Tanto Nicolás Jarry y Cristian Garín avanzaron de ronda en el certamen tenístico más importante del país y entre hoy y mañana definirán su paso a los cuartos de final.

Un cuadro que parece mucho más competitivo que en ocasiones anteriores, con puros jugadores situados en el top 100 del ATP y con un panorama abierto en torno al favorisitsmo producto especialmente de las dudas de Lorenzo Musetti (17°) a la hora de afrontar el torneo y por el posible factor sorpresa de un chileno.

Sin embargo, el ATP nacional no se las ha llevado gratis. Y es que, este martes, tras quedar eliminado ante Tomás Echeverry, el italiano Fabio Fognini se fue en picada contra el estado de la cancha, señalando que estas están en pésimas condiciones y complican el nivel de juego.

“Si el torneo tiene que mejorar algo es la cancha. Hablé con mis compañeros en los vestuarios y no estamos contentos con eso. A día de hoy para que la gente disfrute más y para que nosotros mostremos nuestra mejor versión, es muy importante eso”, señaló el experimentado jugador italiano

Eso sí, aclaró que la derrota pasó más bien por los problemas físicos que presentó durante el partido. “Me sentí mal, bastante mal. Estuve ahí, tuvo dos set points para ir al tercero, pero no estoy satisfecho del día de hoy. Venía muy cargado de Río y he venido para ver cómo me iba".

Sin embargo, contraatacó finalmente señalando que "es difícil hablar de tenis hoy porque si soy sincero la cancha es bastante mala. Hay bastantes piques malos”.

Vale recordar que Fabio Fognini es uno de los jugadores de más renombre del ATP de Santiago. Ganador del Masters 1000 de Montecarlo y ex top ten, el italiano se mantiene hoy en día dentro del grupo de los 100 mejores jugadores del orbe.