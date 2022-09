La ex luchadora de WWE, Paige, ahora conocida por su nombre real, Saraya, dejó atrás la empresa más grande del mundo del entretenimiento deportivo para firmar por All Elite Wrestling, donde hizo su debut bajo una ovación.

All Elite Wrestling (AEW) quiere dejar atrás semanas amargas tras una tremenda polémica que terminó con su entonces campeón mundial, CM Punk, además de los monarcas de tríos, Kenny Omega y los Young Bucks (The Elite) despojados de sus cinturones y suspendidos de manera indefinida tras un altercado real y totalmente fuera de toda historia luego del PPV All Out, donde se trenzaron a golpes en un relato que aún parece carecer de algunas piezas.

Y, para ello, la empresa de Tony Khan celebró una edición especial de su programa de los miércoles, AEW Dynamite, bajo el título de Grand Slam, algo que suelen hacer para tirar toda la carne a la parrilla y vaya que lo hicieron en Arthur Ashe Stadium de Nueva York: contra todo pronóstico, presentaron a su más reciente refuerzo, la ex WWE y multicampeona en dicha firma, Paige.

Ahora conocida como Saraya, su nombre de pila real, la inglesa entró bajo una ovación total recordando que la lucha libre “es su casa” para detener el ataque de la Doctora Britt Baker D.M.D. y sus secuaces sobre Athena y la monarca actual femenina, Toni Storm.

Sin emitir palabra, Saraya se entregó al aplauso de la gente y se abrazó con Athena y Toni Storm, ex compañeras también en WWE.

Cabe recordar que Saraya anunció su retiro de la lucha libre profesional en abril de 2018, tras sufrir una conmoción cerebral con daño en su cuello a fines de 2017 en un house show. Tuvo que colgar las botas a la corta edad de 26 años y, aunque aún no aclara si retornó para luchar, las especulaciones comienzan a crecer con todo, más teniendo ejemplos de retornos como Edge y Bryan Danielson, que sufrieron dolencias similares.