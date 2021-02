Super Bowl LV 2021 | ¿Cuánta cerveza y comida se consume durante el Super Tazón en la final de la NFL?

El próximo domingo se juega la gran final de la NFL, los protagonistas de este clásico encuentro que conocemos como el Super Bowl o Super tazón serán los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs.

Y no será lo únicó, ya que el cantante The Weeknd animará el show de medio tiempo, uno de los momentos mas vistos del año por TV. Cita a la que se especula que no estará solo, ya que en la lista de canciones filtrada se menciona que cantaría con Daft Punk y Ariana Grande.

Este año 2021 será la edición 55° o "LV" como la National Football League históricamente ha enumerado el gran evento de futbol americano.

El encuentro de este domingo marcará un hecho especial, debido a la pandemia que sufre actualmente el mundo y específicamente Estados Unidos, el aforo permitido en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, para presenciar en vivo la gran noche deportiva será reducido, se espera entonces un récord de público en televisión y plataformas digitales situación que se cree que podría aumentar el consumo de alcohol y de comida durante la gran final del futbol americano.

No obstante, esta situación no es muy distinta a la que se vive habitualmente en una jornada de Super Bowl, según cifras históricas el consumo de bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, o de comida como las papas fritas y las pizzas en este día aumenta considerablemente con respecto a un día normal del año.

¿Cuánto dinero se gasta y cuánta cerveza y comida se consume durante el día del Super Bowl?

Según la empresa Rebold, experta en marketing y comunicación basada en el análisis de datos, el consumo de cerveza durante el Super Bowl aumenta considerablemente, por ejemplo, el año 2019 estimaron que la cantidad de dinero que se gasta para consumir durante la realización el magno evento es superior a los miles de millones de dólares.

Uno de los datos considera que el vino fue uno de los productos con mayor consumo con US$597 millones, mientras que las bebidas o refrescos se acerca a los mil millones de dólares, sin embargo, el consumo estrella de la noche son las cervezas con una cifra cercana a los US$1.500 millones.

Si consideramos el consumo de cerveza en litros, la cantidad de cebada que se vende solo durante el día del Super tazón alcanza los 230 millones de litros.

El consumo de cerveza ya es tradición durante el Super Bowl. (Foto: Getty)

El consumo en cuanto a comida es menor, pero no menos considerable, se venden alrededor de 278 millones de dólares en papas y US$198 millones en pizzas.

Sin embargo, un estudio encargado por la NFL y realizado para la edición del año 2020, sugirió que el gasto promedio de cada ciudadano estadounidense fue un 9% mayor que el año anterior para este mismo evento, por lo que de seguir esta tónica podríamos creer que el consumo este 2021 a pesar de la pandemia podría nuevamente alcanzar cifras históricas.