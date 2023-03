La WWE tiene millones de seguidores alrededor del mundo, quienes esperan durante gran parte del año jornadas como la de este sábado 1 y domingo 2 de abril con la realización WrestleMania 39. A continuación, te dejamos todas las peleas que tendrá el fin de semana.

Programación WrestleMania 39

Cartelera de la Noche 1 - sábado 1 de abril (21:00 horas de Chile)

• Austin Theory (c) vs John Cena - Por el Campeonato de los Estados Unidos de la WWE

• Charlotte Flair (c) vs Rhea Ripley - Por el Campeonato Femenino de SmackDown de la WWE

• The Usos (Jim & Jimmy Uso) (c) vs Sami Zayn & Kevin Owens - Por el Campeonato Indiscutido en Parejas de la WWE

• Rey Mysterio vs Dominik Mysterio

• Seth Rollins vs Logan Paul

• Street Profits vs Ricochet & Braun Strowman vs Alpha Academy vs Viking Raiders

• Trish Stratus, Lita & Becky Lynch vs Damage CTRL (Bayley, Iyo Sky & Dakota Kai)

Cartelera de la Noche 2 - domingo 2 de abril (20:00 horas de Chile)

• Roman Reigns (c) vs Cody Rhodes - Por el Campeonato Universal Indiscutido de la WWE

• Bianca Belair (c) vs Asuka - Por el Campeonato Femenino de RAW de la WWE

• GUNTHER (c) vs Sheamus vs Drew McIntrye - Triple Amenaza por el Campeonato Intercontinental de la WWE

• Edge vs Finn Balor - Hell in a Cell Match

• Brock Lesnar vs Omos

• Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs Shotzi & Natalya vs Ronda Rousey & Shayna Baszler vs Chelsea Green & Sonya Deville

Fiesta total en Los Angeles

La WrestleMania 39 se celebrará en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, donde habitualmente son locales en la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers. Habrá impostantes peleas, entre las que destaca la de John Cena y Austin Theory, por el campeonato de Estados Unidos de la WWE en la Noche 1.

En la Noche 2, la pelea que acapara todas las miradas es la de Roman Reigns ante Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutido de la WWE. Reigns es el vigente campeón y una de las estrellas más importante de la franquicia, aunque Rohdes ganó la última Royal Rumble 2023, con lo que obtuvo el derecho a estar en la WrestleMania 39.