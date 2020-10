¡Ídola! Bárbara Hernández es la primera mujer chilena en rodear a nado la isla de Manhattan: "Las olas son gigantes, te zamarrean y te botan"

La nadadora chilena Bárbara Hernández logró una hazaña histórica tras rodear a nado la isla de Manhattan, New York, en menos de ocho horas.

El extraordinario logro de la deportista nacional se dio en el marco del 20 Bridges Manhattan Island Swim, una suerte de maratón en aguas abiertas de 47 kilómetros de distancia.

Hernández consiguió finalizar el desafío con un crono de 7 horas y 59 minutos, logrando la triple corona de la disciplina y haciendo historia para Chile.

Anteriormente, la Sirena de Hielo ya había cruzado a nado el mítico Canal de la Mancha y también el Canal Santa Catalina.

En conversación con Las Últimas Noticias, la chilena entregó detalles de su proeza en Nueva York:

"Me tocaron corrientes estáticas, entonces fue difícil y tuve que empujar mucho en ese tramo. Me hidraté cada 45 minutos y parando no más de un minuto, y seguimos el plan al pie de la letra", relató Bárbara.