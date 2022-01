Alejandro Tabilo: "Si Djokovic tiene los papeles necesarios, no veo por qué no pueda jugar"

Este miércoles el tenista chileno Alejandro Tabilo (136°) derrotó al francés Constant Lestienne (227°) y avanzó a la ronda final de la qualy para el Australian Open.

El valor nacional se impuso con gran categoría por 6-1 y 7-5 y quedó a una victoria de acceder por segunda vez en su carrera al cuadro principal del Grand Slam.

Ahora espera rival entre el sueco Elías Ymer (169°) o el español Mario Vilella Martínez (175°).

Tras la victoria opinó sobre el caso de Novak Djokovic, quien aún no tiene su participación asegurada por no estar vacunado.

"No me gusta opinar sobre el caso de Djokovic. No se qué excepciones tiene él, y si tiene las razones o los papeles necesarios para estar aquí no veo por qué no pueda jugar", señaló.

Sobre su momento, afirmó: "El arranque de año que tuve me dio mucha confianza. Jugar con jugadores top 50 siempre ayuda a sumar confianza. Gracias a eso estoy jugando muy suelto".