Huachipato enfrenta a Estudiantes de La Plata con la ilusión de empezar de la mejor manera su camino en la Copa Libertadores. Los acereros reciben en Talcahuano al Pincha, que prepara su lista de viajeros y sufre con una posible baja de uno de sus delanteros por culpa del dengue.

Un brote histórico afecta a Argentina y el fútbol no ha podido quedar ajeno. En conferencia de prensa, el técnico Eduardo Domínguez contó que Guido Carrillo, uno de sus artilleros más experimentados, se encuentra en cama desde hace unos días y tiene sospechas de haberse contagiado. El plantel ya tenía una baja por la misma enfermedad.

“Hace dos días que Guido no está entrenando y está en duda para viajar a Chile por el partido de Copa Libertadores. No se sabe si es un cuadro de dengue”, explicó. Domínguez había utilizado al artillero el pasado viernes, pero lo más probable es que no viaje rumbo a nuestro país.

La mala suerte sigue al delantero de Estudiantes, quien se tuvo que perder cinco partidos del torneo por una lesión muscular. El futbolista se recuperó a fines de febrero y venía de sumar minutos en el duelo frente a Defensa y Justicia hace sólo unos días, pero desde entonces no ha entrenado.

De confirmarse la enfermedad, será la cuarta baja del equipo argentino para viajar a Chile. Además de Carrillo, Estudiantes lamenta la baja de Edwuin Cetré, suspendido de la edición pasada, y Gastón Benedetti, con un cuadro de dengue. Por supuesto, también está la situación de Javier Altamirano.

Pese a todo, el Pincha espera un mejor desempeño internacional respecto a lo que está pasando en la Copa de la Liga Argentina, donde suman tres derrotas consecutivas. En el torneo trasandino, Estudiantes viene de caer frente a Defensa y Justicia, Sarmiento y Platense.

“Estamos bien, no estamos pasando un buen momento que es diferente. Este inicio de copa nos entusiasma. Huachipato es el último campeón chileno. Tenemos toda la ilusión de ir y traernos los tres puntos. Creemos en nuestro equipo”, contó el DT.

“Creemos en lo que hacemos, pero no nos está alcanzando, tenemos que ser claros con esto. No somos esto, pero tenemos que aceptar la realidad. Tenemos que pisar fuerte, de eso se trata para levantarse”, agregó.

