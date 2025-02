El mercado de pases en la NBA sorprendió a todo el mundo con la llegada de Luka Doncic a los Lakers y que podría debutar este sábado ante los Pacers. Por su parte Anthony Davis dejó su lugar y fue transferido a Dallas en una movida también llamativa.

Un cambio que impactó directamente en Los Ángeles ya que ahora LeBron James tendrá de compañero a una de las promesas de la liga. Incluso sitios estadísticos indicaron que se duplicaron las chances de poder conseguir el campeonato este 2025.

“Va a ser especial su llegada. Vamos a atraer muchos ojos sobre nosotros. Pero con él en nuestro equipo va a ser todo más fácil”, expresó el jugador de 40 años tras la llegada del esloveno.

Pero no todo sería alegría en el camarín de los Lakers. Así al menos lo deslizó Stephen A. Smith, el comentarista de First Talk. “Si yo fuera él, renunciaría a mi cláusula de no intercambio”, indicó de entrada dejando abierta la opción de su salida.

Los equipos de la NBA que buscan a LeBron James

Tras ello, Smith apuntó al equipo que calzaría perfecto con el estilo de LeBron James. “Si fuera LeBron James, me sentaría y renunciaría a mi cláusula de no canje para intentar llegar a Golden State. Esa sería mi opción número uno”, recalcó.

LeBron podría buscar nuevos aires en la NBA

Ahora la otra opción sería para ya empezar en un equipo de menor poderío en los últimos años. Pero que sí llegara a concretar podría incluso superar a Michael Jordan.

“Para mí MJ es el mejor de todos los tiempos. Todos lo saben. Pero si LeBron llega a los Knicks, podría cambiar de opinión”, sentenció el reconocido comentarista deportivo.