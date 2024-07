El DT del Decano quedó loco con el gran remate de Sebastián Gallegos que dejó casi sentenciado el ascenso granate. Le dio todo el mérito al uruguayo ex Atlético Madrid.

Jaime García quedó con sentimientos encontrados después del partido ante Deportes La Serena. Algo contrariado porque Santiago Wanderers buscó de todas las maneras posibles el empate. Pero también consciente de que poco se podía hacer ante el golazo que desniveló el marcador.

Corría la media hora cuando el uruguayo Sebastián Gallegos anotó la única diana en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Sin pensarlo demasiado, el talentoso volante ofensivo recibió un pivoteo de Lionel Altamirano en campo propio.

Gallegos condujo la pelota con su pie derecho. Se abrió paso a la marca de Enzo Ormeño con un cambio de dirección. Y clavó la pelota en un lugar imposible para Fernando Hurtado. Fue la única conquista de la tarde porteña. Una obra de arte para dejar a los granates con 12 puntos sobre el escolta en la Primera B 2024: Rangers de Talca.

“Nunca voy a estar contento cuando pierdo. Pero creo que de esta forma, si logramos manejar algunos errores, pienso que este es el camino. Cuando un equipo va puntero y viene jugar de esta manera, siento que tenemos más de ganar que de perder”, expuso el entrenador del Decano.

Y agregó que “creo que el gol es de otro planeta. Si le pega cinco veces no sé si lo haga. También me queda que nosotros no hicimos goles. Tengo que preparar al equipo con lo que tenemos”.

Jaime García no pudo hacer que Santiago Wanderers venciera a Deportes La Serena. “Creo que por fuera hicimos más daño que por dentro, se dieron un festín ahí”, reconoció el entrenador nacido en Cartagena, quien de todas maneras confía en el progreso del cuadro de Valparaíso.

“Siento que el equipo ha crecido y que se puede parar en cualquier cancha de la misma forma. Buscar el empate no nos sirve para lo que queremos como grupo”, agregó el exentrenador de Ñublense, que de todas formas insistió en el hermoso tanto que desniveló el encuentro.

El 1-0 fue un golpe que el Decano no pudo dejar atrás en el compromiso. Pero hay poco tiempo para sacudirse. “Vamos a hacer uno o dos cambios, yo no toco más que eso el equipo. Tenemos un par de días antes de volver a jugar. Creo que todos están preparados para el partido del miércoles”, adelantó Jaime García.

Este 31 de julio, Santiago Wanderers recibirá a Unión San Felipe, colista del Campeonato Ascenso 2024. El compromiso se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

Santiago Wanderers se ubica en el 12° puesto de la tabla en la Primera B 2024 luego de 18 partidos disputados.

