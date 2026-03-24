El programa de competencia de CHV, Fiebre de Baile, anunció la llegada de nuevas participantes que se suman al espacio. Jhendelyn Núñez y Gala Caldirola ingresarán como participantes de esta segunda temporada.

La española, que ha sido parte de espacios como ¿Ganar o Servir? y Palabra de Honor, hizo noticia recientemente al anunciar su relación con el exfutbolista Luis Jiménez, quien además es expareja de Disley Ramos, actual participante de la competencia.

La respuesta de Disley a la relación de Gala y el Mago

En uno de los últimos capítulos del programa de CHV, la influencer fue consultada sobre el nuevo romance de su expareja. “A cualquier persona le pasa algo cuando ve a su expareja con alguien, pero no cosas malas tampoco”, respondió ramos.

ver también La reacción de Coté López al nuevo romance de Luis Jiménez y Gala Caldirola: “No hay persona mejor”

“Le dedicaría una canción que tengo pegada. No es para él, en verdad, pero me gusta… ‘Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho”, comentó entre risas.

Ante esto, en Hay que Decirlo, Gala fue consultada por esta respuesta. “Para mí los trapos sucios se lavan en casa. No me quiero meter ahí, porque al final es una relación ajena a mí, yo no tengo nada que ver”.

“Ojalá que si hay algo que le hace daño o la hace sentir mal, que lo pueda sanar pronto y no vivir con ese sentimiento de rabia, que al final es una pena”, añadiendo.

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La relación de Mago Jiménez y Gala Caldirola

A través de una publicación en Instagram, el exfutbolista confirmó su relación señalando: “No estamos dañando a nadie. Solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece”.

“Queremos simplemente darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto”, puntualizó.

En síntesis:

Gala Caldirola y Jhendelyn Núñez se integran como participantes a la segunda temporada de Fiebre de Baile.

El exfutbolista Luis Jiménez confirmó mediante Instagram su relación sentimental con la española Gala Caldirola.

La concursante Disley Ramos reaccionó al romance de su expareja Luis Jiménez en el programa.

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