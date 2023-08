La situación de Unión Española con el arbitraje se ha convertido en una cuestión cotidiana en el fútbol nacional, y no dudaron en ponerlo sobre la mesa tras su eliminación en Copa Chile.

Como locales, los hispanos cayeron por 2-1 ante Magallanes, donde además sufrieron la expulsión de su técnico, Ronald Fuentes, a manos del juez central Nicolás Millas, un nombre que hizo ruido en Santa Laura.

Así lo expresó Juan Pablo Ojeda, ayudante de “Chilenita” en Unión Española, quien tras el partido se descargó en duros términos contra el arbitraje, aunque sin mencionar directamente si existe persecución contra su equipo.

El desahogo de Unión Española contra los árbitros

“Es inaceptable que designaran a Millas para arbitrar, cuando estuvo involucrado directamente como cuarto árbitro en el partido con Everton. Fue amenazante todo el partido”, partió afirmando el asistente de Ronald Fuentes.

Luego, Ojeda acusó que “él arbitró claramente favoreciendo en cobros a Magallanes. Cortó jugadas claves, que eran contrataques nuestros en superioridad numérica. Es inaceptable”.

“Estamos todos muy molestos, partiendo por el profe, el club, los jugadores, cuando estuvo implicado en lo que pasó en Everton, que fue una noticia nacional e internacional“, añadió el miembro del staff técnico hispano.

“Da para pensar cualquier cosa”

Pero Ojeda no se quedó allí, pues siguió con su desahogo, indicando que “es siempre lo mismo, los mismos errores. Millas estuvo de cuarto el otro día y me dijo ‘no puedes alegar, porque te van a expulsar, porque no está tu profe’. Ahí se aprovechan, porque yo soy segundo. Esas cosas no se deberían hacer”.

Ahora, cuando le preguntaron si es que existe una persecución contra el equipo de Independencia, el asistente no lo dijo explícitamente, mas prefirió decir que “da para pensar cualquier cosa“.