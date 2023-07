La 18° fecha del Campeonato Nacional dejó una gran polémica. El protagonista fue Cristián Garay, quien tuvo un error clave en el encuentro entre Everton y Unión Española. Esta actuación le traerá sanción al árbitro.

La controversia estuvo relacionada con una jugada puntual, donde Garay cobró un discutible penal a favor de los Ruleteros. Juan Cuevas ejecutó la pena máxima, pero al rematar resbaló y golpeó el balón con los dos pies. La jugada debió ser invalidada, pero el árbitro no lo decidió así y en el rebote, Lucas Pastrán anotó el único gol del encuentro que terminó 1-0 en Viña del Mar para el local. Incluso, la jugada fue analizada en el VAR, pero no tuvo sanción.

“Nos cagaron. Qué más puedo decir. El único análisis que puedo hacer es que nos cagaron“, señaló con rabia Sebastián Pérez, arquero de Unión Española, a Independencia Hispana. Los dirigidos por Ronald Fuentes venían en alza tras golear a Universidad de Chile, por lo que la derrota golpeó las aspiraciones de acercarse a la cima del Campeonato Nacional.

Garay es sancionado

La polémica llegó a tal nivel que de acuerdo a la información de ADN, Cristián Garay será sancionado. A falta de la oficialización de parte de la Comisión de Árbitros, presidida por Roberto Tobar, el juez del duelo entre Everton y Unión Española tendrá un castigo de cuatro partidos sin poder dirigir en el profesionalismo.

El arbitraje chileno ha sido bastante cuestionado en el último tiempo y la situación protagonizada por Garay, se suma a polémicos cobros pese a la presencia del VAR, el cual debería ayudar a los jueces a no cometer este tipo de equivocaciones. La más reciente controversia había ocurrido en Copa Chile, cuando Víctor Abarzúa no validó un claro gol de La Calera ante Colo Colo. Claro que esa vez, no había apoyo de la tecnología.