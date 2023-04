Marcelo Díaz tuvo un día especial. Aunque no pudo terminar con una victoria. Más bien, todo lo contrario. Audax Italiano cayó ante Universidad de Chile por la 10° jornada del Campeonato Nacional 2023 en un enfrentamiento que no tuvo todos los ingredientes, pues hubo varios hinchas del Romántico Viajero que no pudieron llegar hasta el estadio Bicentenario de La Florida.

Como casi siempre durante esta temporada, el Carepato fue titular en el equipo del cada vez más cuestionado DT argentino Manuel Fernández. Apenas a minutos del inicio del partido, el volante central bicampeón de América con la Roja comenzó a vivir reencuentros emotivos.

Uno fue con el kinesiólogo del plantel profesional de la U, Mauricio Hernández. Otro con el experimentado defensor Nery Domínguez, quien fue su compañero en Racing Club de Argentina. También tuvo un emotivo abrazo para Lucas Assadi, autor de la primera diana en la victoria azul. Y otro para Matías Zaldivia, quien fue expulsado por un error técnico importante.

Técnica, tacos y remates blandos: así jugó Marcelo Díaz ante la U

Durante el partido, el Chelo Díaz mostró lo que habitualmente hace en el Audax Italiano: ser el primer pase del equipo, así tenga que meterse entre los defensores centrales para conseguirlo. Su técnica lo hace intentar pases de difícil factura.

Y fue así no más que ocurrió en el minuto 3 de la primera parte, cuando intentó un pase a tres dedos que le bloquearon, aunque Federico Mateos no pudo quedarse con el control de la pelota. En el primer cuarto de hora, intentó por primera vez un tiro de media distancia hacia la portería defendida por Cristóbal Campos. Pero la zaga del Bulla lo bloqueó.

Si bien en general Díaz no suele fallar, sí mostró algunas imprecisiones durante la parte inicial. En el complemento, Carepato tuvo otra ocasión de probar su pegada. Aunque también tenía una opción de controlar el balón. Pero escogió darle un zurdazo de primera que encontró su final en el pecho de Nery Domínguez, quien en el descanso había reemplazado a Emmanuel Ojeda.

En los 69', habilitó con el taco a Luis Riveros, quien fue el autor del tanto de Audax Italiano y en ese momento estaba cargado a la banda derecha del ataque. Marcelo Díaz terminó el partido con 70 toques de balón y una precisión de 87 por ciento en los pases: acertó 48 de 55, según el dato de WyScout, que contabilizó 10 pases largos exitosos sobre 12 intentos.