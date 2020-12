Especial 2020: los campeones que deja una de las temporadas más atípicas de la historia

Luego de una temporada más que extraña, el 2020 llega a su fin y con ello aparecen los balances. El año estuvo marcado no solo por las suspensiones de duelos por el coronavirus, sino por los campeonatos que se adaptaron a la pandemia para poder cerrarse.

Tras el parón del fútbol por culpa del covid-19, la pelota volvió a rodar y dejó campañas históricas. Y mientras otros torneos siguen sin definirse, otros ya dejan nombres a tener en cuenta para el 2021. Es por ello que en RedGol te dejamos los grandes monarcas y las sorpresas que dejaron los últimos 12 meses.

Europa

Bayern Múnich, el mega campeón

El Bayern dominó Europa y ganó todo lo que jugó este 2020. Foto: Getty Images

Imposible no comenzar el balance con el supercampeón del 2020. El Bayern Múnich se hizo fuerte en todos los frentes y dominó por completo Europa, con campañas perfectas en la Bundesliga (donde se coronó por octavo año seguido), Copa de Alemania y Supercopa de Alemania en el plano local.

En el Viejo Continente la historia no fue distinta y no tuvo rivales en la Champions League, donde aplastó a todos sus rivales (como la histórica goleada ante el Barcelona de Arturo Vidal y Lionel Messi) y se quedó con el título. Misma historia en la Supercopa, derrotando al Sevilla y ratificando su poderío.

PSG domina Francia y empieza a meter miedo

PSG tuvo un año redondo y hasta se instaló en la final de la Champions. Foto: Getty Images

Toda la inversión que ha puesto en los últimos años el PSG por fin dio sus frutos. De la mano de Neymar y Mbappé, los parisinos supieron ser fuerte en su país, quedándose con el título de la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y la Copa de la Liga. Pero fue en el plano internacional donde se instalaron en la final de la Champions League, un hito que parecía lejano y advierte al resto de cara al 2021.

Real Madrid gana la pelea con Barcelona

Real Madrid le ganó el título de La Liga al Barcelona una vez más. Foto: Getty Images

Una de las disputas que más atento tuvo a nuestro país fue la que lideraron el Barcelona de Vidal y Meesi con el Real Madrid. Los gigantes españoles pelearon palo a palo por el título de La Liga, pero fueron los merengues quieren se quedaron con el torneo.

Los blaugranas iban como líderes, pero la seguidilla de empates ante Sevilla, Celta de Vigo y Atlético de Madrid, además de la derrota ante Osasuna, le quitaron las chances de ser campeón. Así, los pupilos de Zinedine Zidane sumaron una nueva estrella e hicieron más grande su historia.

Liverpool hace historia, Arsenal y Manchester City en el podio inglés

Liverpool levantó el título de Premier League por primera vez en 30 años en su nuevo formato. Foto: Getty Images

Uno de los pocos torneos grandes de Europa donde no hubo un equipo dominante fue en la Premier League. Ahí el Liverpool hizo historia al quedarse con su primera copa después de 30 años, en base al buen juego de la mano de Jürgen Klopp. No obstante, su regularidad no se expresó en los otros torneos.

Arsenal y Manchester City supieron darle la pelea a los reds para no quedarse con todo en Inglaterra. Mientras los gunners se quedaron con la FA Cup, los ciudadanos levantaron la Copa de la Liga, dejando claro que ahí la competencia está para cualquiera y no solo los gigantes.

Juventus sigue en racha

Juventus y Cristiano Ronaldo, otra vez campeones. Foto: Getty Images

La historia repetida de ya casi una década. La Juventus de Cristiano Ronaldo nuevamente se hizo dueño de la Serie A y levantó el título por novena vez conscecutiva, en una temporada donde la gran sorpresa la instalaron Atalanta, Lazio y Napoli.

De hecho, fueron estos último fueron quienes le arrebataron la Coppa Italia en un año donde esperaban hacerse fuertes en todos los frentes. Una muestra de que la pila se le puede estar acabando, lo que se ve reflejado en la tabla del actual torneo, donde están en el sexto lugar, a 10 puntos del líder AC Milán.

América

Colo Colo levantó Copa Chile y cayó en un hoyo

Colo Colo gritó campeón en enero y ahora, en diciembre, pelea por no irse a la B. Foto: Agencia Uno

Aunque parezca imposible de creer, el Colo Colo que hoy pelea por no descender gritó campeón este 2020. Los albos celebraron a principio de año de la mano de Mario Salas, alcanzando el título de la Copa Chile venciendo a Universidad Católica en semifinales y Universidad de Chile en la final.

El cacique pintaba para un buen año tras lo hecho en Temuco, pero las malas decisiones, polémicas institucionales, quiebres de camarín y más los dejaron en el suelo, desde donde hoy intentan levantarse para no irse a la B por primera vez en su historia.

Boca Juniors le gana la carrera a River Plate

Boca Juniors le ganó un torneo imposible a River Plate en el final. Foto: Getty Images

La disputa al otro lado de la cordillera dejó a Boca Juniors como el monarca. Los xeneizes dieron vuelta un campeonato que parecía imposible y le arrebataron el título en el final a River Plate antes de que todo se suspendiera por la pandemia.

América de Cali celebra con un chileno

Uno de los últimos equipos que celebró este 2020 fue el América de Cali. El elenco colombiano derrotó este domingo a Independiente de Santa Fe y se quedó con el título cafetalero con un chileno en sus filas: Rodrigo Ureña.

Rentista dio la sorpresa en Uruguay

Rentistas dio la gran sorpresa en Uruguay. Foto: AUF

En el fútbol de Uruguay se dio una de las sorpresas de la temporada, ya que Rentistas se impuso ante los grandes y se quedó con el título charrúa. El humilde equipo, de donde llegó Maximiliano Falcón a Colo Colo, tuvo un torneo de ensueño y gritó campeón ante Nacional.

León se queda con el título de la Liga MX con Jean Meneses figura

Jean Meneses fue una de las grandes figuras del León mexicano. Foto: JamMedia

Otro de los chilenos que celebró en el extranjero fue Jean Meneses. El delantero gritó campeón junto al León en la Liga MX, donde fue una de las grandes figuras y se ganó un lugar no solo en el equipo titular, sino también en la Roja de Reinaldo Rueda.

Torneos aún siguen en disputa, como es el caso del fútbol chileno, donde el 2020 no tuvo un campeón aún. Eso sí, en febrero tendremos el nombre del monarca, donde la UC busca el tricampeonato, pero es seguido de cerca por Unión La Calera y Unión Española.