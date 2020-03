¿Cuáles campeonatos y deportes fueron suspendidos por el coronavirus y por cuánto tiempo?

El coronavirus ha atacado sin contratiempos a gran parte del mundo y el deporte no se ha salvado de ello. Con alertas sanitarias y cuarentena en varios países de Europa y América, varios eventos fueron cancelados, esto empujado por los mismos protagonistas que han sido receptores del virus.

Mientras algunos deportes siguen funcionando, como por ejemplo el futbol chileno (aunque desde esta semana será sin publico) o el futbol argentino, que con bastante polémica siguió funcionando sin gente en los estadios, otros deportes han sido más precavidos y han determinado suspender la actividad.

Revisa los deportes y campeonatos que fueron suspendidos y cuándo podrían volver:

Futbol :

Serie A: el futbol italiano es el más complicado y está suspendido hasta el 3 de abril.

Liga Española: el futbol español también es uno de los más afectados regresaría en dos semanas.

Copa del Rey: la final entre Real Sociedad y Athletic Club fue aplazada de su fecha original.

Bundesliga: el futbol alemán fue interrumpido hasta al menos inicios de abril.

Premier League: en Inglaterra el futbol también fue aplazado hasta el 3 de abril, todo esto desde que se confirmaron varios casos de coronavirus en los futbolistas.

Liga francesa: en Francia también fue detenido el futbol y no tiene fecha de regreso.

UEFA: tanto la Champions League como la Europa League fue suspendida por esta semana (16 marzo -19 marzo) aunque en los próximos días habrá reuniones que podrían extender esta medida.

MLS: la liga norteamericana fue suspendida por las medidas sanitarias en EE.UU. y estará así al menos un mes.

Futbol sudamericano: con las excepciones de Brasil, Argentina y Chile que se juega sin público, los demás países suspendieron sus ligas.

Copa Libertadores: el torneo más importante del continente sudamericano fue suspendido por al menos esta semana y podría extenderse en los próximos días.

Eliminatorias sudamericanas: las primeras dos fechas, donde Chile enfrentaría a Uruguay y Colombia, fueron aplazadas y aún no se sabe cuando se retomará la clasificatoria.

Otros deportes:

NBA: la liga norteamericana de basquetbol fue suspendida por un mes.

Tenis: toda la actividad tenistica, que iniciaría esta semana con Indian Wells, fue suspendida por 6 semanas y no habrpa torneos ATP en todo el mundo.

Golf: El Masters de Augusta, programado para la segunda semana de abril, fue pospuesto y no habrá acción en el deporte por al menos tres semanas.

Rugby: el Seis Naciones en Europa también fue suspendido.

Fórmula 1: entre campeonatos cancelados y otros supendidos, el deporte tuerca no volverá en el corto plazo.

Corren riesgo:

Aún hay eventos que no tienen un futuro definido, como por ejemplo la WWE, que a inicios de abril tendrá el Wrestlemania y no ha sido suspendido oficialmente. Otro evento que corre riesgo son los Juegos Olímpicos, que al ser en Tokio no tienen un futuro muy auspicioso.