Una de las competiciones automotrices más importantes y extremas en el mundo es el Rally Dakar, carrera que vuelve en las próximas semanas con su edición 2025 y que nuevamente contará con chilenos en competencia, eso sí, también habrá una importante baja nacional.

Fecha, recorrido y todo lo que debes saber del Rally Dakar 2025

La nueva edición del Rally Dakar se llevará a cabo entre el 3 y el 17 de enero del 2025 (con descanso el día 10) y tendrá nuevamente lugar en Arabia Saudita.

El recorrido contará con más dunas y será de casi 8.000 kilómetros, comenzando por la ciudad de Bisha y de ahí irá trasladándose por otras zonas como Al Henakiyah, Alula, Riyadh, Haradh y llegando a Shubaytah, entre otras.

Conoce más detalles del Rally Dakar 2025 en el sitio web dakar.com.

¿Qué chilenos dirán presente en el Dakar 2025?

Como ya es habitual, la presencia de chilenos está asegurada en esta edición 2025 del Rally Dakar, siendo alguno de estos los que dirán presente:

Pablo Quintanilla (Motos)

José Cornejo (Motos)

Tomás De Gavardo (Motos)

Francisco ‘Chaleco’ López (Coche – SSV)

En tanto, la gran ausencia de esta edición será Ignacio ‘El Perro’ Casale. El tres veces ganador del Dakar anunció en noviembre pasado que no estará presente en el Rally Dakar 2025. ¿Los motivos? A través de un vídeo informó que “Estoy enfocado en otros proyectos, que realmente me tienen muy motivados y muy feliz. Cuando competía, no tenía tiempo ni energía para desarrollarlos”.

De esta forma, el piloto nacional de 37 años rompe con un registro de 15 años ininterrumpidos como piloto del Dakar, eso sí, señaló que “Esto no es un adiós, es un hasta pronto”, dejando abierta la oportunidad de regresar en ediciones venideras.