Este fin de semana arrancará la temporada 2025 del piloto chileno Nicolás Pino. El joven de 20 años saltará a la pista del histórico autódromo Daytona International Speedway de Estados Unidos para competir en las 24 horas de Daytona, primera fecha del Circuito Norteamericano de Resistencia (IMSA).

El nacional, que compite en la categoría GTP de la mano del equipo alemán Proton Competition en el Porsche 963, sin embargo, no tuvo buena suerte en la Qualy debido a una falla mecánica en el vehículo y finalmente no pudieron practicar ni participar en la clasificación. No obstante, el Nico llamó a la calma y señaló que sus redes sociales que “El equipo está trabajando duro para dejar el auto listo para la carrera”.

¿Cuándo y a qué hora comienza la carrera de las 24 horas de Daytona?

La carrera de esta histórica competencia de 24 horas comenzará el sábado 25 de enero desde las 15:40 horas de Chile en el autódromo Daytona International Speedway de Estados Unidos.

Transmisión ¿Dónde ver Nicolás Pino en Daytona?

La única opción de ver al chileno en las 24 horas de Daytona es a través de transmisión ONLINE, la que estará a cargo del sitio web oficial, IMSA.TV o a través de la app, IMSA, para iOS y Android.

Nico Pino correrá nuevamente las 24 horas de Daytona, esta vez en la categoría mayor Grand Touring Prototype (GTP).

¿Cómo quedó la grilla de partida de las 24 horas de Daytona?

La pole position en Daytona se la llevó el equipo BMW M Team RLL de los pilotos Dries Vanthoor, Philipp Eng y del exFórmula 1, Kevin Magnussen. Tras ellos, le siguieron Acura Meyer Shank Racing en primera línea y el Porsche Penske Motorsport.

Finalmente, el chileno Nico Pino con Proton Competition largará en el 11° puesto de la clasificación sin tiempo , por delante de otro que no participó en Qualy, se trata del otro prototipo de BMW M Team RLL, esta vez conducido por Robin Frijns, Sheldon van der Linde y René Rast.

Revisa, a continuación, la clasificación oficial de las 24 horas de Daytona:

