¿Quién transmite Francia vs EE.UU.? Streaming gratis del partido de fútbol en los JJOO 2024

Comenzaron los Juegos Olímpicos de París 2024 y una de las primeras disciplinas en abrir la competición, fue el fútbol, donde las selecciones buscan quedarse con la medalla de Oro. La local Francia hace su debut contra Estados Unidos y acá te contamos dónde verlo de forma gratuita.

La cita de los anillos reúne a los deportistas más importantes del mundo y el fútbol no escapa a este gran evento. Si bien los seleccionados juegan con menores de 23 años, cuentan con figuras que ya dan que hablar en sus clubes. Además, tienen la posibilidad de reforzarse con tres “mayores”, los cuales aportan con su experiencia a los jugadores más jóvenes.

¿Quién transmite gratis a Francia vs Estados Unidos?

Este partido podrá ser visto por streaming por el canal de YouTube de Claro Sports, el cual está disponible de forma gratuita en la aplicación.

Thierry Henry es el técnico de Francia en los Juegos Olímpicos. Imagen: Getty.

¿A qué hora es el partido de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024?

El duelo de Francia y Estados Unidos será este miércoles 24 de julio a las 15:00 horas, en el Stade Vélodrome de Marsella, Francia.

Con Thierry Henry a la cabeza

Francia tiene una presión especial en la competición de fútbol de los Juegos Olímpicos. No solo se trata de una potencia de este deporte, sino que también de la selección anfitriona. Si bien Real Madrid no autorizó a Kylian Mbappé a estar presente, sí cuentan con una importante leyenda en la banca, claro que no como alterntiva.

Thierry Henry es el técnico de la selección Sub 23 de Francia. El legendario jugador de Arsenal y Barcelona entre otros, ahora en su rol de entrenador buscar llevar a su seleccionado al podio. Alexandre Lacazette, atacante del Olympique de Lyon y con pasado en los Gunners, es uno de los mayores de 23 años que defenderán a los galos. El grupo A también es integrado por Guinea y Nueva Zelanda.