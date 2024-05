Si bien el Ingeniero no pudo clasificar a la Europa League, los verdiblancos disputarán la Conference League. Los medios destacaron su actitud en medio de una irregular campaña.

A pesar de que no se consiguió el principal objetivo, Manuel Pellegrini puede celebrar una verdadera hazaña con el Real Betis. Los verdiblancos cayeron por 0 a 2 ante la Real Sociedad este domingo y dejaron escapar la oportunidad de meterse en la UEFA Europa League.

Sin embargo, el equipo del Ingeniero aseguró los puntos suficientes para participar en la UEFA Conference League, un premio de consuelo para una campaña muy irregular. Pero esto por el nivel de los jugadores en la cancha, ya que a nivel de estrategia el DT chileno saca aplausos.

Y es que luego de salidas que no estaban en los planes, de una temporada llena de lesiones y de resultados que no se dieron, el técnico igual metió al equipo en competencias internacionales. No la que quería, pero sí una que les permitirá pelear y hoy le valen elogios de la prensa española.

Manuel Pellegrini alabado por los medios españoles tras nueva clasificación con Betis

Manuel Pellegrini quería ir sí o sí a la UEFA Europa League, pero la UEFA Conference League será su destino. El técnico consiguió clasificar al Real Betis a su cuarta copa internacional al hilo y entró en la historia del club.

Manuel Pellegrini nuevamente llevó al Real Betis a una competencia internacional. Foto: IMAGO.

Esto le ha valido una ola de elogios de parte de la prensa española. El Desmarque dedicó un artículo al Ingeniero, donde destacaron su “rigor innegociable” para llevar al equipo a un nuevo desafío continental.

“El técnico chileno no se inmuta ni negocia, es riguroso hasta el paroxismo e interpreta con escuadra y cartabón que la cuarta clasificación europea consecutiva de su equipo lo coloca ‘quizás’ en ‘una competición más ajustada a lo que es este plantel’, la Liga Conferencia”, señalaron.

Es tras ello que se rinde a los pies del DT. “Pellegrini ha conseguido el logro inédito en el Betis de clasificarse para competición europea por cuarto año consecutivo, aunque el hecho de que haya sido para la Liga Conferencia en lugar de la Europa ha podido dejar un regusto agridulce en sectores exigentes del beticismo ajenos al cartesianismo del chileno y a la propia idiosincrasia del club”.

“Tras la derrota ante la Real Sociedad (0-2), que dio a los vascos la sexta posición y dejó al Betis en la séptima, el chileno tiró de manual, casi el de trigonometría de la carrera, y valoró el logro de los suyos desde su asepsia analítica innegociable y una gestualidad adusta, tras ser vitoreado por la afición del Villamarín pese a la relativa decepción”, sentenciaron.

Manuel Pellegrini tiene contrato vigente, pero la última temporada ha dejado una sensación de proceso desgastado. Habrá que esperar para saber si el Ingeniero se mantiene en los verdiblancos y así intenta una gloria europea, esa que tan esquiva le ha sido con el paso de los años.

¿Debe seguir Manuel Pellegrini en la banca del Real Betis la próxima temporada? ¿Debe seguir Manuel Pellegrini en la banca del Real Betis la próxima temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en Betis?

A días de cerrar una nueva temporada, Manuel Pellegrini ha logrado disputar un total de 196 partidos oficiales al mando del Real Betis. En ellos ha conseguido 93 triunfos, 47 empates y 56 derrotas.

¿Cuándo juega el Betis?

El Real Betis ahora se prepara para su último partido de la temporada 2023/24. Este sábado 25 de mayo desde las 15:00 horas visitan al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.