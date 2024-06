El arquero brilló ante los campeones del mundo y los medios afines al Real Betis, donde casi no jugó esta temporada, lo destacaron. Su futuro está en el aire.

Claudio Bravo está viviendo lo que puede ser su último torneo oficial con la selección chilena. El arquero ha sido un pilar en el inicio del proceso de Ricardo Gareca y, a pesar de casi no jugar en la temporada recién pasada, ha sabido brillar.

Así quedó claro ante Argentina, donde simplemente fue un muro que frenó a los campeones del mundo. A pesar de la derrota por la cuenta mínima en la agonía, el chileno sacó aplausos con sus nivel, lo que ya empiezan a extrañar en España.

Y es que luego de terminar su contrato con el Real Betis y de todavía no definir lo que pasará con su carrera, con 41 años se llenó de elogios en el mundo entero. El país donde jugó la última temporada no fue menos y lo destacaron a más no poder.

Claudio Bravo se gana los elogios de la prensa española

La gran actuación de Claudio Bravo ante Argentina en la Copa América le ha generado una ola de elogios. A sus 41 años el arquero respondió a un tremendo nivel y en España ya lo están echando de menos.

Claudio Bravo, a pesar de la derrota, brilló ante Argentina. Foto: Carlos Parra, FFCh.

El Desmarque, medio que cubre al Real Betis en dichas tierras, le dedicó un artículo al que fuera su arquero hasta hace algunas semanas. “Hace méritos para encontrar nuevo equipo: MVP ante Argentina y paradón en la Copa América”, titularon.

En el texto el medio aplaudió el rendimiento que tuvo el chileno frente a los campeones del mundo. “A pesar de que el conjunto de Ricardo Gareca cayeron derrotados por 0-1, el guardameta chileno fue el mejor del partido”, explicaron.

“El dominio de la selección de Lionel Scaloni fue total en ciertos tramos del partido, pero Claudio Bravo mantuvo a su equipo en el partido hasta el final. De esta forma, el futbolista, que aún se encuentra sin equipo después de dejar al Real Betis a finales de la presente temporada, ha hecho méritos para que nuevos clubes se interesen por él”, complementaron.

Aunque más allá de las flores, lo cierto es que el portero todavía no define lo que pasará con su carrera. Si bien ha dejado claro su deseo de seguir jugando, el retiro tampoco lo descarta, por lo que habrá que esperar al cierre de la participación de nuestro país en Copa América para saber qué ocurrirá.

Claudio Bravo demostró que puede seguir siendo un tremendo aporte incluso ante selecciones de élite. El bicampeón de América y capitán histórico de la Generación Dorada puede estar viviendo los últimos días como profesional siendo figura.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Bravo en la última temporada?

En su última temporada con el Real Betis, Claudio Bravo logró disputar un total de nueve partidos oficiales debido a las lesiones. En ellos dejó su arco en cero en dos ocasiones y recibió siete goles en los 810 minutos que estuvo en la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Claudio Bravo y Chile ahora se enfocan en la última fecha ante Canadá. La Roja intentará asegurar la clasificación a los cuartos de final este sábado 29 de junio a partir de las 20:00 horas.

