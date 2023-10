Marcelo Bielsa hizo su autocrítica tras el irregular inicio de eliminatorio en la banca de Uruguay. El Loco reconoció sentirse culpable de la derrota ante Ecuador, dando la cara en conferencia de prensa.

“Por supuesto que me sentí responsable de una derrota que fue justa. Lo que me preocupó de esa actuación era que estábamos claramente en condiciones de ganar ese partido y no merecimos hacerlo”, afirmó Bielsa.

En ese sentido, el argentino declaró que “cada partido de Clasificatorias tiene un peso muy grande. Por eso lamenté tanto perder un partido ganable. Uno puede perder un partido ganable y merecer un resultado diferente al que obtuvo. Me culpabilizó mucho el partido con Ecuador”.

Sobre los encuentros que vienen para Uruguay, el DT sostuvo que “vamos a tratar de protagonizar, atacar, jugar en campo rival, no especular y que el déficit que pudiéramos tener que resolver podamos hacerlo. Si eso no sucede, será totalmente vinculable con decisiones que tome yo”.

“Sueño con que ganemos en Colombia y podamos ser mejores que Brasil. Esa es mi ilusión, después me pregunto si esa ilusión tiene respaldo en el diseño del equipo. Me convenzo de que sí, sin engañarme. Uruguay está en condiciones de competir y superar al oponente en los dos partidos”, concluyó.

¿Cuál ha sido en rendimiento de Marcelo Bielsa en Uruguay?

Bielsa lleva apenas dirigidos cuatro partidos en el seleccionado charrúa, con tres victorias y una derrota, lo que equivale a un 75% de rendimiento. De esas cuatro partidos, dos han sido por Eliminatorias, ganando uno y perdiendo el otro.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Uruguay por las Eliminatorias?

El próximo partido de Uruguay será ante Colombia, programado para el jueves 12 de octubre (17:30 hora de Chile) en el Estadio Metropolitano de Fútbol Roberto Meléndez de Barranquilla. Posteriormente enfrentará a Brasil el martes 17 (21:00 hora de Chile) en el Estadio Centenario de Montevideo.