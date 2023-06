Lionel Messi no volverá al Barcelona. Y tampoco fichará en Arabia Saudita. Este miércoles 7 de mayo, el periodista italiano Fabrizio Romano dio el bombazo: la Pulga será refuerzo del Inter Miami. Jugará en la Major League Soccer de Estados Unidos. Poco después, él mismo lo confirmó. “Tomé la decisión de ir allá, aunque todavía no está cerrado al 100 por ciento”, admitió quien para muchos es el mejor jugador de la historia en una conversación con Mundo Deportivo y Sport.

La MLS se vestirá de gala para recibir al capitán de Argentina, ganador del Mundial de Qatar 2022. Y en el plantel del club que es propiedad de David Beckham, el crack rosarino coincidirá con un atacante chileno-estadounidense que desistió de jugar por la Roja en plenas Clasificatorias.

Aquellas referencias son para Robbie Robinson, un espigado delantero de 24 años que fue citado por Martín Lasarte a un ciclo eliminatorio con la selección chilena. Fue un día antes del partido frente a Brasil por la 9° jornada del camino a la Copa del Mundo. Ese 1 de septiembre, el Scratch le ganó a la Roja por 1-0. Y la jornada anterior, le dijo adiós a la concentración del plantel seleccionado por Machete.

Nunca hubo mucha claridad respecto de los motivos, pero sí todo tipo de rumores: desde razones económicas hasta presiones de su entorno, pasando por el bullying del que habría sido víctima, según la periodista Cecilia Gutiérrez. Pero el Director Nacional de Selecciones de ese tiempo, Francis Cagigao, algo explicó

“Lo que más me afectó fue ver lo mal que lo estaba pasando el chico. Estaba mal, no hablaba el idioma, algo no le gustó desde el comienzo”, dijo el español. Pero no hubo detalles particulares de lo acontecido en Juan Pinto Durán. Por estos días, Robbie Robinson cuenta las horas para encontrarse con Messi.

Robbie Robinson no juega desde mayo de 2022 en Inter Miami

Robbie Robinson sufrió una gravísima lesión que lo tiene sin jugar desde mayo de 2022. De hecho, tuvo que ser operado. Fue en julio del año pasado. En teoría iba a estar marginado de las canchas durante tres meses. Quizá cuatro. Pero no ha podido volver a tener minutos en el plantel estelar del Inter Miami.

De todas formas, Eduardo Berizzo mostró su interés en contar con él para su radar del Equipo de Todos. Pero todavía no puede evaluarlo por una actuación en el campo de juego. Es uno más del plantel adiestrado por Javier Morales. Y será un compañero de ataque para Lionel Messi. ¡Qué lujo!