Leandro Paredes es uno de los referentes actuales de la Selección Argentina quien fue parte importante de la Escaloneta en el triunfo del mundial 2022. El jugador compartió memorables momentos con Lionel Messi, el capitán del equipo, con quien tiene una muy buena relación actualmente.

Sin embargo, hace algunos años reveló una inesperada controversia que hizo que la ‘Pulga’ le hiciera la ‘Ley del Hielo’ por dos meses.

Hace dos años, el actual jugador de la Roma participó en el programa Ferné con Grego de Grego Rosello en donde recordó el tenso cruce en la cancha que tuvo con Messi cuando él seguía en el Barcelona y Paredes en el PSG.

El cruce de Paredes y Messi

“La pasé como el ort… no medio mal. No me contestaba el teléfono, por una boludez se enojó, por un comentario que yo hice a mis compañeros y me escuchó y se calentó pa la mier…”, comenzó contando el jugador en ese momento.

“Me escuchó porque no había mucha gente y se recalentó, me empezó a pute…, me empezó a correr por toda la cancha y yo no le contestaba, peor“, señaló Paredes, revelando que le mandó un mensaje tras finalizar el encuentro. “Él no me contestó”.

El cruce de Paredes y Messi

Publicidad

Publicidad

ver también Gerard Piqué elige a Messi como el mejor de la historia: "Elevó a Barcelona a otra dimensión"

“Hasta que no fuimos a la selección no hablamos, estuvimos dos meses sin hablar. No sabes lo que es, se calienta y hasta que se le pase, no se lo deseo a nadie, no sabes cuándo se le pasa.

Quedaba un mes y medio para ir a la selección y no habíamos hablado en ese mes y medio. Y yo llegué primero a la selección, él estaba todavía en el Barca y digo ‘ahora, tengo que ver cuál es su reacción, cuando me ve, si me dice algo’ y nada, actuó como si nada hubiese pasado”.

Publicidad

Publicidad

“Ahí me demostró lo que es como persona, lo que es como ser humano que hizo como si nada hubiese pasado y tenemos la relación de siempre”, explicó.

Revisa sus declaraciones a partir del minuto 1:00:000