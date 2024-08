Gustavo Alfaro tiene en mente el nombre de Guillermo Paiva para la próxima convocatoria de la selección de Paraguay. El experimentado entrenador argentino afina detalles para su estreno oficial en la Albirroja. Será con dos partidos por las Eliminatorias 2026.

Para colmo, los rivales paraguayos en esos duelos serán durísimos: Uruguay en condición de visitante. Y Brasil como local. Un par de cotejos que requerirán el máximo de un equipo que sólo consiguió derrotas en la Copa América 2024 bajo la dirección técnica del destituido Daniel Garnero.

En la primera nómina, Alfaro planea incluir al centrodelantero de Colo Colo. Aunque eso no lo hizo público él. Sí fue Jorge Almirón en la antesala a la revancha frente a Junior de Barranquilla en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

Lechuga Alfaro no dio nombres propios en su presentación oficial como estratego de Paraguay. Pero sí dejó algunas palabras que evidencian una búsqueda de más talentos seleccionables. “Me gustaría hacer una selección con las puertas abiertas”, introdujo el experimentado argentino, quien llegó a su nuevo cargo desde el combinado de Costa Rica.

Guillermo Paiva en acción ante Cerro Porteño. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Todo paraguayo que esté jugando en cualquier parte del mundo tiene las puertas abiertas para la selección. Para mí la selección es una invitación, no es una obligación venir”, expuso también el ex adiestrador de Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, entre varios otros clubes. Aunque ninguna de esas señales hizo pensar en Paiva como una opción real y factible.

Alfaro anticipó la posible convocatoria de Guillermo Paiva en Paraguay

De hecho, la visión que tiene Alfaro sobre la selección de Paraguay dejó claro que alguna pregunta debe haber hecho a Guillermo Paiva. O a su entorno más directo. Quizás hasta el mismo Almirón. Un aspecto muy relevante para Lechuga en la Albirroja precisamente será el compromiso.

“Uno los invita, pero tienen que saber que hay un compromiso que se asume en el que cualquier cosa personal se tiene que dejar de lado”, sentenció Alfaro en su primera comparecencia como director técnico del seleccionado guaraní. Sabe que es un proceso dificultoso.

Particularmente por la falta de tiempo. “No tenemos margen para trabajar y tenemos que construir el equipo en ese contexto. Paraguay está en condiciones de jugarle de igual a igual a cualquiera”, expresó Alfaro, quien espera oficializar el llamado de Paiva, quien sólo registra pasos por la Sub 17 y la Sub 20.

De hecho, en el Sudamericano de esa categoría efectuado en 2017, Guillermo Paiva sumó un minuto de acción frente a Chile: reemplazó a Pedro Báez en los 89′ en la victoria paraguaya por 2-1 ante la Roja por la cuarta fecha del Grupo A, en el que el combinado de Héctor Robles cerró como colista la participación.

Los números de Guillermo Paiva en Colo Colo

Guillermo Paiva ha disputados 28 partidos por Colo Colo: registra cinco goles, cuatro asistencias y recibió cinco tarjetas amarillas al cabo de mil 782 minutos de acción, según los datos provistos por Transfermarkt.

Así va Paraguay en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Paraguay es uno de los equipos que está fuera de puestos clasificatorios al Mundial 2026 al cabo de seis fechas disputadas. Eso sí, por el momento tiene asegurado el Repechaje.

