José Mourinho vivió una noche para el olvido en la final de la Europa League. Además de que la Roma cayó ante Sevilla, el famoso técnico enloqueció por un cobro polémico y descargó toda su furia. Así, recibió un duro castigo de la UEFA.

Desde el ente rector del fútbol europeo le dieron cuatro partidos de castigo al histórico entrenador portugués de 60 años, lo que lo dejó indignado y lo llevó a tomar la decisión de renunciar al organismo. Todo al más puro estilo de “The Special One“.

José Mourinho renuncia a la UEFA

El estratega luso se molestó profundamente tras recibir un durísimo castigo de parte de la UEFA por su inadecuado comportamiento en la final de la Europa League. Así, él golpeó la mesa y decidió irse de la organización.

José Mourinho tenía un cargo en un comité del organismo controlador del balompié en el viejo continente, y con una carta expresó su molestia.

El escrito, dirigido a uno de los máximos responsables del fútbol europeo, el croata Zvonimir Boban, fue difundida por medios portugueses y en ella renuncia indignado a la “UEFA Football Board”.

“Lamento informar de que, con efecto inmediato, renuncio a mi participación en este grupo. Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión“, disparó Mou de entrada.

Junto con eso, lanza que “le pido amablemente que comunique también mi decisión al presidente, el señor Aleksander Ceferin”.

¿Qué es la “UEFA Football Board”?

La “UEFA Football Board” es un grupo que se creó en abril de este año y está compuesto de entrenadores y exjugadores para compartir ideas que ayuden a mejorar el fútbol.

Junto con Mourinho, también hay nombres de la talla de Rafa Benítez, Ronald Koeman o Roberto Martínez, además de leyendas como Patrick Vieira, Luis Figo y el mismísimo Zinedine Zidane.

Así, el técnico portugués recibió una sanción de cuatro partidos de parte de la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA por lenguaje insultante/abusivo contra el árbitro inglés Anthony Taylor en la final de la Europa League, jugada el pasado 31 de mayo en Budapest, Hungría.

Tras caer vía lanzamientos penales con el Sevilla, Mourinho se deshizo en críticas contra Taylor en conferencia de prensa y después lo fue a buscar en el estacionamiento del estadio para gritarle “eres una puta vergüenza” y “eres una jodida desgracia”.