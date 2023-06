Mourinho deja en suspenso su futuro en la Roma: "Necesito vacaciones, no puedo decir que me quedo"

José Mourinho todavía se lamenta. La AS Roma cayó en la final de la Europa League frente al Sevilla por lanzamientos penales. Luego de aquel partido jugado en Budapest, la capital de Hungría, el entrenador portugués regaló su medalla de plata y también dejó su futuro en suspenso.

“Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo. Lamentablemente no puedo estar en el banquillo”, expresó The Special One en alusión al duelo que la Loba disputará ante el Spezia como local por la última fecha de la Serie A de Italia.

“Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma”, comentó el ex DT del Real Madrid de España y el Tottenham, Chelsea y Manchester United en Inglaterra.

Mourinho asusta a la AS Roma y deja su futuro en vilo: “No puedo decir que me quedo”

Por cierto, el entrenador luso no se quedó con eso y lanzó palabras que dispararon la preocupación de los fanáticos giallorossi. “Tengo que pelear por estos chicos. No puedo decir objetivamente que me quedo”, aseguró el DT que llevó al Porto y al Inter de Milán a ganar la UEFA Champions League.

“Dije hace unos meses que si tenía contacto con un club se lo diría a los propietarios. No haría nada en secreto. Hablé con el club en diciembre cuando Portugal estaba allí. De momento no hablé con nadie porque no hay ningún equipo. Tengo un año más de contrato con Roma“, aseveró Mou, aunque su continuidad en la capital italiana todavía es una incógnita.

¿Hubo más? Sí. Mourinho también expresó su satisfacción por lo mostrado en la final por la AS Roma. “Les dije a los jugadores: salimos de acá con la copa o muertos. Y salimos muertos. Los jugadores están con muchísimo cansancio físico y sicológico. Yo también. Fue una final durísima. Creo que jugamos 150′ porque los descuentos fueron increíbles”, cerró The Special One. ¿Continuará como DT en la capital italiana en la campaña venidera? El tiempo dirá…