En Independiente de Avellaneda destaparon un escándalo en torno a Felipe Loyola y un fuerte coqueteo de Boca Juniors y la directiva que encabeza Juan Román Riquelme. En primer término, el secretario ejecutivo del club arremetió con fuerza.

Y luego, fue el presidente del Rojo el que evidenció la molestia que existe en uno de los equipos más grandes de Argentina. Aunque no con uno de sus rivales en el vecino país. “Con Boca como institución, no. A lo mejor sí con dirigentes que saltaron una valla ética y me parece que no está bien”, expuso Fabián Grindetti en radio La Red.

“Cuando un presidente pone el ojo en un jugador que llame al dirigente del otro club, no directamente al jugador. A mí no me gusta eso. Creo que hay que andar por la vida con humildad”, agregó el directivo del Rey de Copas, que activó la cláusula de compra por el zaguero central Kevin Lomónaco.

Felipe Loyola ante Milton Delgado de Boca Juniors. (Gustavo Garello/Getty Images).

Y arremetió con más dureza. “Cuando aflora la prepotencia del dinero, personalmente no me gusta mucho. Hay que mantener los códigos en el fútbol y la vida. En este caso, algún dirigente de Boca no lo hizo. Tengo entendido que fue el presidente”, aseguró el timonel de Independiente en la entrevista con Juan Carlos Pasman. Le apuntó directamente a Juan Román Riquelme.

Presidente de Independiente le da duro a Riquelme por la negociación de Boca con Loyola

En Independiente hay mucha molestia con Juan Román Riquelme por el llamado directo que hizo a Felipe Loyola para seducirlo de llegar a Boca Juniors. El Pipe es uno de los futbolistas que figura en el listado de refuerzos que propuso Fernando Gago para los Xeneizes.

“No me consta que fue Riquelme porque conmigo no habló. Eso fue lo que vi en los medios. Sea quien fuere me parece que no corresponde. Si es el presidente, peor“, manifestó Fabián Grindetti, mandamás de uno de los clubes más grandes de Argentina.

Felipe Loyola ante Perú en el 0-0 de Chile en Lima. (Daniel Apuy/Getty Images).

Y prosiguió. “De nuevo: mi viejo me enseñó a andar con humildad, mostrando las cosas que tengo y las que no. Cuando alguien viene con la prepotencia del dinero, se salta determinados códigos no está bien ni me gusta. Qué voy a hacer”, zanjó Grindetti.

Un tema que no acabará todavía: Loyola recién comenzó sus vacaciones junto a su familia en República Dominicana. Siguen las charlas para saber qué ocurrirá con el futuro del seleccionado chileno. Sí o sí estará en un grande del fútbol en Argentina.