Los rumores sobre un regreso de Neymar a Barcelona van en ascenso. Los culés están ilusionados con la vuelta del que les dio su segundo triplete europeo. En medio de la conmoción, Gerard Piqué aprovechó para aclarar la famosa publicación “se queda” que se volvió viral tras la salida del brasileño en 2017.

A tan sólo días de la confirmación en el Paris Saint-Germain por la histórica cifra de 222 millones de euros, hace seis años atrás, el ex defensor del equipo catalán aseguró que se quedaba. La audiencia le creyó y más tarde estalló en su contra por el error. Ahora, en el stream de Ibai Llanos, aprovechó de explicar el contexto de la publicación que se volvió tan viral.

“Si la gente supiera. Era una noche en Nueva York, creo que estábamos, se nos fue un poco de las manos”, comenzó el polémico ex futbolista, apuntando a que se encontraba bajo los efectos del alcohol al realizar la publicación.

“Yo sabía al cien por cien que no se quedaba. Pero en aquel momento no era yo del todo, quedaba poco de mí. Era bastante tarde, estaba en un estado que no… Dices que se queda… y después te das cuenta y dices: ¡La madre que me parió!”, agregó el dueño de la Kings League.

Ahora, la expectativa sobre el futuro de Neymar está en aumento. El astro brasileño planea una salida de PSG, apoyado por el propio club. El ofrecimiento a Barcelona es real, pero falta que Xavi Hernández se decida a aceptar a la estrella de la selección brasileña.

¿En que año se fue Neymar de Barcelona?

Neymar concretó su salida de Barcelona el 3 de agosto de 2017, tras el anuncio de que Paris Saint-Germain pagaría el coste total de su cláusula de rescisión por 222 millones de euros, el fichaje más caro del fútbol hasta ese momento.

¿Cuándo se retiró Piqué?

Gerard Piqué anunció su retiro el jueves 3 de noviembre del 2022, concretando su salida del fútbol al finalizar dicha temporada el 31 de diciembre de 2022, con 35 años.