Figura del Betis de Pellegrini estalla por mala racha: "Está claro que así no nos da"

El Real Betis de Manuel Pellegrini partió el año de la peor manera: en la fecha 19 de La Liga, el cuadro bético sufrió una remontada del Celta de Vigo y sumó su quinto partido sin saber de victorias. Isco Alarcón, quien fue titular en el equipo del Ingeniero, estalló después de la derrota por 2-1.

“Está claro que así no nos da, no conseguimos nada. Nos han dado la vuelta al resultado otra vez. Está claro que tenemos que dar todos un poquito más”, señaló molesto el mediocampista que dejó la cancha a los 89′, cuando el Betis igualaba por 1-1. La victoria del Celta llegó a los 90’+6.

“Decepcionado por el resultado, por empezar el año perdiendo, por habernos puesto otra vez por delante en el marcador como en el 90% de los partidos que hemos jugado fuera de casa. Es algo que nos pasa de manera recurrente en prácticamente cada jornada fuera”, lamentó.

El Betis encontró la ventaja a los 6′ gracias a Aitor Ruibal, pero un pisotón de Borja Iglesias en el área le dio al Celta un penal para igualar las acciones a los 16′. Luego, en el quinto de 10 minutos de descuento, el local despistó a la defensa del Betis y Williot Swedberg se metió hasta la cocina para el 2-1.

“No sabemos mantener el resultado o nos conformamos con hacer el gol y a especular con el resultado, algo que está claro que no nos da. Se nos ha escapado un punto que, por lo menos, fuera de casa es algo. En esta ocasión, en una jugada a la contra, nos han pillado un poco despistado atrás”, disparó Isco.

¿Cómo va el Betis en La Liga?

Con la derrota ante Celta de Vigo, el Real Betis no pudo acortar distancias y se mantuvo en la séptima posición en La Liga. El cuatro bético suma 28 puntos en 19 fechas y la Real Sociedad, con 34 unidades, lo desplazó a una posición fuera de clasificación a zonas internacionales.

El momento del equipo de Manuel Pellegrini no es el mejor. Según destacó La Liga en Directo, el Betis no pasaba por una racha tan negativa (una sola victoria en ocho partidos) desde hace un año y medio. Desde 2022 que el elenco español no ganaba tan poco.

El Betis espera mejorar el rumbo para la próxima fecha del fútbol español, cuando enfrente el sábado 13 de enero al penúltimo equipo de la tabla de posiciones: el Granada. Antes, eso sí, tendrá que jugar contra Alavés el sábado 6 por la ronda de 32 de la Copa del Rey.

