El delantero y astro noruego del Manchester City, Erling Haaland, se vistió de vikingo por un día haciendo honor a sus raíces nórdicas. El futbolista posó para la cámara en una sesión junto al reconocido fotógrafo escocés, David Yarrow.

Haaland se puso un traje de piel juntos a una espada y un tradicional escudo vikingo, y posó junto a la indumentaria dentro de las frías aguas de un fiordo en la finca Lysaker, en el municipio de Baerum, propiedad del multimillonario Arne Fredly.

Según detalló Yarrow, el proceso de las fotografías tomó cerca de 40 minutos desde su arribo a la locación hasta la salida del agua. Incluso protegieron los pies del jugador para que no se hiciera heridas. La sesión se realizó aprovechando la estadía de Haaland en casa con su selección.

“Hicimos unas botas de goma hechas especialmente para Erling porque en estos fiordos de Noruega hay muchas pequeñas conchas de ostras. Pueden ser bastante filosas y no queríamos que se resbalara, así que tuve que llevarlo de la mano al mar, dando pequeños pasos a medida que avanzábamos. Él es treinta centímetros más alto que yo, pero nos reímos y todo se hizo muy rápido. No puedo pensar en una mejor persona para vestirse como un vikingo. Le sienta perfectamente”, dijo Yarrow a The Times.

Agregó que “trabajamos rápidamente por respeto a él. No queríamos alejarlo de la selección por mucho tiempo. Lo disfrutamos y nos divertimos. Este futbolista está por encima de todos los demás en el fútbol noruego. Es la época dorada del deporte noruego”.

Las fotografías se expondrán desde este jueves en la galería Fineart en Tjuvjolmen, en Oslo. Las imágenes originales se pondrán a la venta entre 35 mil y 40 mil euros, y las ganancias serán destinadas a organizaciones benéficas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Cuántos años tiene Erling Haaland?

La Bestia, El Androide Erling Haaland, tiene 23 años cumplidos el pasado 21 de julio de 2023. El delantero noruego nació a mediados del 2000 en Leeds, Inglaterra.

¿En qué equipos ha jugado Erling Haaland?

Erling Haaland inició su carrera en Bryne FK y posteriormente pasó al Molde, ambos de Noruega. Después vino el RedBull Salzburgo de Austria y el Borussia Dortmund de Alemania. Hoy está en el Manchester City con contrato hasta el 30 de julio de 2027.