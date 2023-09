Belgrano tiene tres jugadores elegibles por la Roja en su plantel. Un chileno, aunque no de nacimiento, es el habilidoso Lautaro Pastrán. El ex atacante de Everton de Viña del Mar sufrió un chascarro al intentar un amague de Neymar que no terminó muy bien.

Aunque sí sacó réditos de la jugada en el partido que el Pirata cordobés igualó 1-1 ante Newell’s Old Boys en el Gigante de Alberdi. En un duelo mano a mano con Ángelo Martino por el costado derecho del ataque celeste, el “7” intentó una finta que muchas veces realizó Ney.

Pero el final no fue del todo bueno. Al menos no con la jugada, pues la filigrana fue prácticamente un chascarro. Pero se quedó con la pelota después de la falla, eludió al “23” de la Lepra y le sacó una infracción muy cerca del banderín del córner.

Luego de aquel partido, Lautaro Pastrán tuvo palabras para graficar su actuación. “Me voy sintiendo muy bien. El grupo y el técnico me están dando toda la confianza”, expresó el ex River Plate sobre el aporte que significa Guillermo Farré en su desarrollo como futbolista.

El chileno Lautaro Pastrán defiende sus “chiches” a lo Neymar

A falta de cuatro minutos para el final del encuentro, el chileno Lautaro Pastrán fue sustituido en Belgrano. Le dejó su lugar a Francisco Facello. “Me agarró un calambre terminando un partido de alta intensidad”, aclaró el mendocino, quien de todas formas le sacó brillo a una de sus cualidades.

“Saben que me gusta hacer esos chiches. Hoy lo pude demostrar, espero seguir así”, sentenció Lautaro Pastrán, quien espera seguir con esas muestras de calidad con el cuadro de Córdoba.

¿Cuáles son los tres chilenos del plantel de Belgrano de Córdoba?

Además de Lautaro Pastrán, Belgrano tiene otros dos chilenos en su plantilla: Matías Marín, quien llegó desde O’Higgins y Álex Ibacache, el que más tiempo lleva en el club.

¿Cuándo vuelve a jugar Belgrano en Argentina?

El siguiente partido de Belgrano de Córdoba por la Liga Profesional de Argentina será el 16 de septiembre. Ese día visitará el estadio Malvinas Argentinas para jugar ante el Godoy Cruz del también chileno Thomas Galdames.