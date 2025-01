Carlos Palacios se integrará a la pretemporada de Boca Juniors esta jornada. Seguramente será un trabajo intenso por la mentalidad del entrenador Fernando Gago, pero pilla al ex Colo Colo en un buen momento.

Esto debido a que empezó a realizar trabajos hace muchos días de manera personal, al trabajar con un preparador físico de manera constante. Esto, para la Joya, será clave en el Xeneize.

“Sé que en su momento el físico no lo trabajé, no me preocupaba de eso. Ahora soy un jugador más maduro, más completo”, le manifestó al periodista Nicolás Ramírez antes de viajar a Argentina sobre lo que ocurrió en su paso por Brasil.

Asegura que ahora “trato de estar en cada detalle, debo estar preparado para todo, porque es un mundo diferente”.

Palacios junto a Román Riquelme

La felicidad de Palacios en Boca

Carlos Palacios sostiene que este 2025 “será un año diferente, vistiendo una camiseta pesada e importante, que conlleva muchas cosas. Pero ya tengo ganas de empezar a jugar y disfrutar, de jugar en la Bombonera y ganar muchos títulos”.

Publicidad

Publicidad

Entiende que Boca “es diferente, es uno de los equipos más grandes del mundo. Es un ambiente pesado, mucha gente, muchos mensajes, pero me han tratado bien, me han acogido bien”.

ver también Carlos Palacios viajó a Argentina para sumarse como refuerzo de Boca Juniors

Manifestó que por ende su objetivo es poder conseguir campeonatos con Boca. “Sólo espero que me vaya bien y responder a la gente dentro de la cancha, eso me pone feliz”.

Finalmente se refirió a sus charlas íntimas con Román Riquelme, al que espera ratificarle la confianza. “Conversé con él cuando fui a Argentina, ahora me mandó un mensaje de Año Nuevo. Espero responderle por todo lo que me buscó para llevarme a Boca“, manifestó Palacios.

Publicidad