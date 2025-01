Sub 20

Un problema enorme surgió para la selección Sub 20 de Argentina que dirige Diego Placente, debido a que autoridades del ese país no quieren que el seleccionado vaya a jugar el Sudamericano Sub 20 a Venezuela.

El torneo, que entrega cuatro plazas para el Mundial de la categoría que se jugará en Chile a mitad de año, se jugará en medio de un clima político caldeado, debido a que este viernes el presidente Nicolás Maduro asumirá un nuevo mandato en medio de acusaciones de fraude.

Por eso es que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina, no quiere que los deportistas vayan a jugar el torneo por los conflictos ideológicos entre el gobierno de Maduro y el de Javier Milei, lo que eliminaría de inmediato a la albiceleste del Mundial.

“Es una decisión, porque después de lo que nos pasó (el gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela acusado de un plan terrorista) no sabemos lo que nos va a pasar. ¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano?”, manifestó de entrada la ministra. “¿Argentina va a mandar gente y chicos que nos pueden secuestrar?”, agregó.

Piden cambio de sede del Sudamericano Sub 20

Patricia Bullrich indicó que “habrá que cambiar de sede, la Conmebol lo tendrá que pensar”.

Luego manifestó una pregunta que refleja el pensamiento del gobierno argentino. “¿Qué diferencia puede haber entre tener (detenido) a un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante, y un gendarme?”, contó.

“Lo pueden acusar de cualquier cosa. ‘Argentina mandó dentro de los jugadores de fútbol a uno que fue policía’, y a ese lo agarran. Entonces, es un riesgo”, sostiene.

Argentina tiene planificado, antes de ir a Venezuela, jugar en Chile dos partidos amistosos contra la Roja: el miércoles 15 de enero, a las 18:30, en el complejo Juan Pinto Durán, y el viernes 17 de enero, a las 21:00, en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

El debut de la albiceleste está planificado para el 24 de enero, ante Brasil.