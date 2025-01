Carlos Palacios comienza su aventura en Boca Juniors, donde este jueves 2 de enero se sumará a la pretemporada del equipo argentino. Fueron varios meses de espera para la Joya, quien estuvo en el ojo de Juan Román Riquelme durante más de un mercado de pases y por fin concretó su traspaso.

En estos días, el delantero ha estado trabajando de manera personal para estar de la mejor forma posible antes de ponerse a disposición de Fernando Gago. “En su momento el físico no lo trabajé, no me preocupaba de eso. Ahora soy un jugador más maduro, más completo”, explicó a ESPN.

Ahora, Carlos Palacios está listo para entrenar con el Xeneize y, además, ya tiene fecha para su posible debut. Se acaba de confirmar el primer amistoso de pretemporada de Boca, que enfrentará a Juventude el miércoles 15 de enero en el Estadio San Nicolás de Buenos Aires, según ratificaron desde Olé.

El chileno estuvo en nuestro país hasta este miércoles 1 de enero, cuando viajó a Buenos Aires para sumarse de manera definitiva a Boca Juniors. Este jueves comienza la pretemporada del Xeneize, donde Carlos Palacios buscará ganarse un puesto ante los ojos de Gago.

Carlos Palacios y su traspaso a Boca Juniors

En su adiós a Chile, Carlos Palacios habló con ESPN sobre este nuevo paso profesional. “Será un año diferente, vistiendo una camiseta pesada e importante, que conlleva muchas cosas. Pero ya tengo ganas de empezar a jugar y disfrutar, de jugar en la Bombonera y ganar muchos títulos“, dijo.

“Boca es diferente, es uno de los equipos más grandes del mundo. Es un ambiente pesado, mucha gente, muchos mensajes, pero me han tratado bien, me han acogido bien. Solo espero que me vaya bien y responder a la gente dentro de la cancha“, agregó.

