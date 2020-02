Zinedine Zidane choca a mueblista y terminan sacándose una selfie

Pese a que el hecho ocurrió el sábado, recién este jueves y gracias a La Voz de Galicia, se supo del pequeño accidente que protagonizó el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane y el mueblista gallego Ignacio Fernández.

El propio hombre relató que “nada más verlo bajar le reconocí y ya le dije ‘Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal’. Me disculpé por frenar de repente, pero no podía arriesgarme y él me dijo que estaba un poco distraído y que también lo sentía”.

Lo más curioso del asunto, es que lejos de discutir como pasa en la mayoría de los choques de automóviles, Fernández le pidió una selfie al francés.

“Le dije que si podíamos sacarnos un selfie, porque la gente no iba a creer que me había dado un golpe Zidane. Y muy amable me dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto”, cerró.