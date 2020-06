Zidane y el nuevo fútbol: "Es una cosa completamente diferente, pero hay que adaptarse"

El Real Madrid consiguió un gran resultado en el regreso del fútbol en España. El cuadro merengue superó por 3-1 al Eibar de Fabián Orellana y se mantiene en la lucha por el título junto al FC Barcelona.

Tras el encuentro, Zinedine Zidane habló en conferencia de prensa y analizó el 'extraño' retorno de la actividad: "No sé, es una cosa completamente diferente, pero hay que adaptarse. Nos ha costado en la segunda parte. No sé si a nivel físico, pero no estuvimos acertados. La primera parte fue buena y contundente. Son tres puntos muy importantes. Faltan 10 partidos más".

Por otro lado, Zizou destacó el buen regreso de Eden Hazard y Karim Benzemá: "Se sabía que le faltaría un poco de ritmo si jugaba todo el partido (a Hazard), pero jugó una hora bien. Le han dado un buen golpe y fue un susto, pero es el fútbol. Pero al descanso dijo que estaba bien y estaba contento de no tener miedo pese al golpe".

"(Benzemá) Siempre se cuida mucho, como la mayoría de los jugadores a este nivel. Está bien físicamente y contento de volver a jugar. Es verdad que está fino y que siga así porque lo necesitamos", añadió.

Finalmente, el entrenador merengue se refirió al apretado caledario que tendrá su equipo en las próximas semanas: "No podemos hacer nada, es lo que hay. Tenemos una plantilla amplia y los necesitaremos a todos. Después de tanto tiempo es normal que pasen cosas pero podemos hacer cinco cambios. Ahora a descansar y a pensar en el próximo partido".