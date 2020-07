Xavi Hernández da positivo de covid19 y se pierde el reinicio del campeonato en Catar

Xavi Hernández, ese volante que enamoró a todo el mundo al formar un mediocampo de lujo junto a Andrés Iniesta en el Barcelona, está dando sus primeros pasos como entrenador y de hecho ha sonado como reemplazante de Quique Setién para hacerse cargo de la banca culé.

Al mando del Al-Sadd de Catar ganó este año el torneo Príncipe de Qatar y cuando la liga está a punto de reanudarse, ha recibido una mala noticia.

El español dio positivo de covid19 y no podrá dirigir a su cuadro mientras dure la cuarentena a la que será sometido.

Xavi ante Gary Medel en el Mundial de Sudáfrica 2010 (Getty Images)

En su cuenta de Instagram el internacional hispano dio a conocer la noticia y aseguró sentirse bien.

“Afortunadamente me encuentro en perfecto estado, pero siguiendo el protocolo y aislado hasta que lo haya superado. Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diario con más ganas que nunca”, aseguró.

Xavi fue el único en arrojar positivo de covid19 de su equipo y en el duelo que debe sostener su cuadro contra el Al-Khor, su puesto lo ocupará su ayudante David Prats.