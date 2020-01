Ver EN VIVO Uruguay vs Paraguay por la primera fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020

El Estadio Centenario de Armenia, en Colombia será el escenario para el primer juego del grupo B, entre Uruguay y Paraguay.

Ambos equipos llevan semanas preparándose y buscarán empezar con un triunfo en su debut, utilizando esta oportunidad de oro para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Si bien Uruguay tiene varias figuras de renombre que pudieron jugar este torneo, no lograron optar a estos y presentarán un elenco más joven al igual que los paraguayos.

Las demás selecciones de este grupo son Brasil y Perú, que jugarán el duelo estelar luego de este, y Bolivia que quedó libre esta fecha.

El plantel celeste realizó el reconocimiento del estadio Centenario de Armenia.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Uruguay vs Paraguay por la primera fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020?

Uruguay vs Paraguay por la primera fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 jugarán este domingo 19 de enero a las 20:00 horas de Chile.

Uruguay vs Paraguay por la primera fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020 será transmitido por DirecTV Sports, en los canales 610 (SD) - 1610 (HD).

#AlbirrojaSub23 ⚪�� | Se cumplió la jornada de entrenamiento en Armenia, a la espera del primer compromiso en el Preolímpico 2020.

Mañana, la movilización comenzará a las 19:00 hs. (Py).



Mañana, la movilización comenzará a las 19:00 hs. (Py).



— Selección Paraguaya (@Albirroja) January 18, 2020

Si buscas un link para ver en vivo y online Uruguay vs Paraguay por la primera fecha del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020, podrás verlo en DirecTV GO.