Este lunes la selección de Croacia derrotó por 1-0 a Francia en el Stade de France de París por cuarta fecha del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League.

El autor del único gol del partido fue el volante del Real Madrid, Luka Modric, quien no falló un lanzamiento penal a los 5 minutos del partido.

Los campeones del mundo buscaron el empate durante todo el partido, pero nunca tuvieron claridad pese a contar con dos de los mejores delanteros del mundo en el equipo titular: Karim Benzema y Kylian Mbappé.

Los franceses sumaron su cuarto partido sin ganar y se quedaron con apenas dos puntos en el último lugar de su zona, en serio riesgo de descender a la Liga B.

Los croatas, en tanto, acumularon siete unidades y se ubicaron en el segundo lugar, detrás de Dinamarca que tiene nueve positivos y es puntero.

A la misma hora jugaron precisamente los daneses que vencieron a Austria por 2-0 en el Parken Stadium de Copenhagen, con goles de Jonas Wind a los 21 minutos y de Andreas Skov Olsen a los 37'.

En la próxima fecha Francia intentará reponerse frente a los austriacos el 22 de septiembre, misma fecha en la que Croacia recibirá a Dinamarca.

Los bleus ahora sólo pelearán por no descender, pues ya no tienen opciones de alcanzar a Dinamarca y jugar la Final Four.