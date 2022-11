El fútbol no para en el Mundial de Qatar y, en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos, las selecciones de Túnez y Australia miden fuerzas con el objetivo de sumar su primer triunfo en la cita planetaria y meterse en la pelea por la parte alta de la tabla del grupo D.

¿Cuándo juegan Túnez vs Australia por el Mundial de Qatar?

Túnez choca ante Australia este sábado 26 de noviembre a las 7:00 horas de Chile en el Al Janoub Stadium de la ciudad de Al-Wakrah, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo D?

El duelo de Túnez vs Australia se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 7:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TyC Sports, Claro y Flow.

Bolivia: 6:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 7:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 5:00 horas por por DirecTV y DirecTV GO.

Ecuador: 5:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 4:00 horas por Sky Sports.

Paraguay: 7:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 5:00 horas por por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 7:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 6:00 horas por DirecTV Sports.

¿Cómo fué el debut de ambos equipos?

El elenco tunecino igualó sin goles frente a Dinamarca en su debut, mientras los australianos cayeron en manos de Francia por 4 a 1.

Grupo D en Qatar 2022