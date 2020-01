¡Toma! Lucas Barrios está listo como refuerzo de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata

Diego Maradona pidió un 9 para Gimnasia y Esgrima de La Plata y el Lobo ya lo tiene: se trata del ex delantero de Colo Colo, Lucas Barrios, que se sumará a la pretemporada a las órdenes del 10 en Ezeiza.

“A sus 35 años, Lucas Barrios tiene todo listo para ponerse la camiseta número 16 en su extensa carrera. En una operación relámpago, este jueves quedó a un paso de ser jugador de Gimnasia. Este viernes deberá someterse a la revisión médica y luego firmará por seis meses”, informa Olé.

El argentino nacionalizado paraguayo llega a Gimnasia proveniente de Huracán, con la venia de Maradona y admiración hacia el campeón del mundo con la Albiceleste.

“Si me llama Diego Maradona no puedo decirle que no", había comentado hace unos días el atacante que cuenta con pasos por Temuco, Cobreloa, dos en Colo Colo, Borussia Dortmund, Palmeiras y Gremio entre otros.