Sergio Ramos medita descansar en su futuro: "Quizás me pegue un año sabático"

La historia de Sergio Ramos con Real Madrid puede tener un pronto final pues aún no ha renovado el contrato que lo une al club hasta esta temporada, por lo que su futuro es una de las grandes incógnitas en el fútbol mundial. Las negociaciones parecen congeladas pero el defensor tiene un plan.

"Creo que va a llegar el día que mi familia sea determinante. Quizás llegue una etapa que me pegue un año sabático y luego me dedique a mis negocios. Podría estar un año o dos sin fútbol", afirmó el zaguero en el Capítulo 6 de su documental realizado por Amazon Prime, titulado La Leyenda de Sergio Ramos.

Sin embargo, aún no tiene en el horizonte colgar los botines. "El día que no sintiese la ambición de ser el mejor, no me merecería la pena quitarle tantas cosas a la familia. Mi idea es formar parte de la leyenda histórica del Real Madrid. Veo un poco lejos la retirada. Cuando he hablado con jugadores como Beckham, Ronaldo, Zidane... es una decisión tan personal que cuando llegue mi cuerpo lo notará", añadió.

Una de las grandes razones es el buen estado físico en el que se encuentra a sus 35 años. "Desde mi punto de vista, de puta madre y los años que vengan voy a rendir al máximo nivel. Si no me quedo en mi casa, si no no me merecería la pena. Tengo un equipo tanto en tema de fisio como en tema de nutrición y me viene muy bien. Comer es disfrutar. Comer lo que quieras, beber lo que te de la gana... pero al final lo enfoco como alimentarte".

Ramos será baja en Real Madrid para el Clásico de este sábado ante Barcelona por La Liga. "Es el partido más visto en el mundo. Tiene una responsabilidad y presión añadida. No sé jugar sin competir, sin esa ambición de ganar... El Clásico siempre tiene un sabor especial. Cuando pierdes la primera cara que va a estar en la portada es la tuya", manifestó.

