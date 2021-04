Manuel Pellegrini: "Le he dicho muchas veces que no a la Roja"

Martín Lasarte asumió hace poco como entrenador de la selección chilena, cargo con el que siempre ha coqueteado el director técnico Manuel Pellegrini, quien nunca ha querido aceptar dicha propuesta.

El estratega que goza de un gran momento en Real Betis volvió a hablar de la Roja, ahora en el programa "Historias de Cracks", que se estrenará el próximo martes en las pantallas de TNT Sports, donde dijo que le han planteado la opción de llegar al equipo nacional en muchas oportunidades.

"He tenido muchas oportunidades de dirigir la Selección Chilena, en muchas he dicho que no", dijo abiertamente el ex DT de Palestino.

Luego, Pellegrini explicó su razón para decir constantemente no al cuadro criollo, y tiene relación al formato de trabajo en selecciones, porque él está acostumbrado al día a día que significa dirigir a un club.

Manuel Pellegrini vive un gran momento en Betis - Getty

"Todavía está abierta la puerta de la selección. No he puesto a los clubes por sobre la selección, he puesto mi manera de trabajar por delante. No me gusta trabajar cuatro semanas en el año, me gusta estar en la competitividad todas las semanas, por eso prefiero dirigir clubes", agregó.

De esta forma, Manuel Pellegrini vuelve a abrir la chance de algún día llegar al equipo nacional, situación con la que sueñan muchos de sus admiradores en la Roja.