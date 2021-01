Ronald Koeman se chorea por pregunta por Luis Suárez: "No me gusta contestar sobre él porque no es nuestro jugador"

Una de las primeras decisiones que tuvo que tomar Ronald Koeman cuando asumió la banca del Barcelona, fue despedir a Luis Suárez, algo que la hinchada del Barcelona no entendió y sigue sin entender.

Todo se complica para el neerlandés cuando el Pistolero es el goleador actual de la Liga y ha marcado más goles que todos sus delanteros juntos, por eso, preguntarle por el charrúa es entrar en camino peligroso.

"No me gusta contestar preguntas sobre Suárez porque no es jugador nuestro. Lo respeto, pero nosotros tenemos a nuestros delanteros", aseguró Koeman en conferencia de prensa.

El neerlandés sabe que su delantera está al debe, y se refirió al rendimiento de Antoine Griezmann, el que apenas tiene tres goles en todo el torneo.

"Antoine sabe su sitio y he hablado varias veces con él. Le gusta comunicar lo que tiene que mejorar. A mí me gusta mucho, pero tengo que elegir. Hay muchos partidos y no se puede jugar siempre con los mismos", aseguró.

Koeman dejó claro que ya armó una lista de refuerzos conforme se abrió el mercado europeo. "Cualquier entrenador mira enero pensando en mejorar el equipo. Lo que he hecho es hacer un plan de bajas y de gente posible para traer", aseguró. De todos modos, señaló: "Si no es posible, seguiremos con los jugadores que tenemos e iremos con eso hasta el final", cerró.