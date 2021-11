"No sé si River ha tenido un jugador de esas características": Juan José Buscalia se rinde ante el juego de Paulo Díaz

Este jueves River Plate del chileno Paulo Díaz, puede sellar el título de la Liga Profesional de Argentina luego que su más cercano perseguidor, Talleres de Córdoba, se despidiera de sus aspiraciones por el trofeo.

Para este partido, el defensor de la Roja luce como uno de los estelares en la oncena titular que tendrá el equipo de Marcelo Gallardo para chocar ante Racing con Gabriel Arias en el arco, pero sin Eugenio Mena por lesión. Donde será la gran posibilidad para que Gallardo y Díaz ganen su primera liga con el Millonario.

El seleccionado nacional no había visto acción desde el 25 de octubre producto de una lesión muscular que lo dejó fuera de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, pero en su retorno, pese a no ser uno de sus mejores encuentros demostró que es indispensable para el Muñeco.

Así lo destacó el periodista argentino, Juan José Buscalia en diálogo con Redgol. "Paulo Díaz es el marcador central derecho titular indiscutido del equipo, tiene las características ideales que pretende Gallardo para sus jugadores. Es un hombre que tiene buena marca y es muy fuerte en el mano a mano", afirmó el comunicador.

Juan José Buscalia se deshizo en elogios y afirmó que no existe futbolista con el estilo de Paulo Díaz que haya pasado por el Millonario. "Es muy difirente porque no es tan alto, pero es muy fuerte y para un equipo como este, se necesita un futbolista con su velocidad y que gane duelos a 60 metros de su arco. Es un jugador ideal para Gallardo y no sé si River ha tenido un jugador de esas características", concluyó.

Asimismo, no solo se enfatizó en la fuerza futbolística que tiene el chileno en el conjunto argentino. "Tiene muy buena técnica para salir jugando, controla bien el balón, conduce muy bien como marcador central y da salida fluída desde el fondo. En definitiva es un jugador que Gallardo buscó, lo encontró y hoy lo tiene como uno de sus valuartes para este River que puede ser campeón", aseguró Buscalia.