Richarlison dice que no está en la selección brasileña "por lindo" y espera una "gran fiesta" ante Chile en el Maracaná

El regreso de Richarlison a una convocatoria oficial después de la Copa América que se disputó en 2021 es una de las principales novedades de la selección de Brasil de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El delantero del Everton de Inglaterra ha sido objeto de críticas por su provocativa actuación en redes sociales, que encontró respuesta en los jugadores de Argentina y terminó volviéndose en su contra. Tite lo dejó fuera en septiembre y luego se perdió por lesión.

"Me sentía triste porque estaba fuera por una lesión que era grave. Muchos reporteros y comentaristas ya me veían afuera del Mundial. Yo estaba tranquilo porque conozco mi talento, mi potencial. Nos guste o no, ya tengo un historial aquí con la camiseta de la selección", sentenció en rueda de prensa.

El jugador que suma diez goles en 32 actuaciones con la Verdeamarela sabe que genera debate en la antesala del duelo ante la selección chilena este jueves. "No estoy acá por lindo", dijo antes de enfrentar a los periodistas. Y luego les envió un recado a quienes lo critican.

"Creo que también deberían tener un poco de respeto. Trabajamos duro, trabajamos en serio. Yo estaba totalmente tranquilo. Por supuesto, vimos la evolución de los nuevos jugadores que llegaban. Nos guste o no, la competencia ha crecido mucho", explicó el ariete.

En cuanto a Chile, el balance es de precaución, aunque Richarlison cree que el escenario del estadio Maracaná hinchará a favor de Brasil y enmarcará una linda despedida para la seleção, en el último encuentro por los puntos que dispute antes del Mundial de Qatar 2022.

"Va a ser un bonito partido. Sabemos la calidad que tiene el equipo de Chile, un equipo que lucha mucho, lo vimos en la Copa América. Pero con la ayuda de nuestros hinchas en el Maracaná, que seguramente estará repleto, tenemos todo para hacer un gran partido. Contamos con el apoyo de los hinchas para hacer una gran fiesta", puntualizó.

Chile y Brasil se enfrentarán este jueves desde las 20:30 horas en Río de Janeiro, en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. La Verdeamarela es líder con 39 puntos, mientras que la Roja está sexta, con 19.

