Con una sobrecarga de gemelos, de acuerdo al diagnóstico del Celta de Vigo, Renato Tapia arribó esta mañana a Lima para incorporarse a la selección de Perú, con miras a la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar.

Sin embargo la presencia del volante es una incógnita, como él mismo reconoció. "Veremos qué dice el doctor en las próximas horas. Me siento bien, veremos qué pasará, haremos unas pruebas. Espero no perderme el clásico", declaró en el aeropuerto Jorge Chávez.

De todas formas, las dudas no alteran el único objetivo del jugador y es que tal como Chile, Perú está apremiado por los resultados. "Siempre lo dije: hay que tratar de ganar porque es lo que necesitamos, no solamente como grupo, sino también por la tabla", reflexionó.

En ese sentido, asegura que buscarán la mayor cosecha de puntos. "Vamos a por todo. Siempre apuntamos a ganar todos los partidos, estamos viendo también la realidad y pensando en lo que viene", remarcó el mundialista de 26 años.

Perú recibirá a Chile este jueves, y posteriormente debe visitar a Bolivia (10 de octubre) y Argentina (14), con la necesidad de sumar triunfos que le permitan acercarse a zona de boletos mundialistas en la tabla de posiciones.

"No hay margen para el error, eso es seguro. No solamente en esta fecha, sino en las anteriores también, pero no se dieron los resultados. Estoy seguro de que esta fecha será distinta", apuntó el ex jugador de Feyenoord.

Por úitimo, Tapia se refirió escuetamente a lo que representa enfrentarse a la selección chilena en una nueva edición del Clásico del Pacífico. "Hay que salir a jugarlo, es un partido difícil. Hay disputarlo como lo que es", completó.

