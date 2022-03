El duro calendario de Real Betis no se detiene, y este domingo el equipo del entrenador chileno Manuel Pellegrini, y el arquero nacional Claudio Bravo, volvió a sonreír, porque sumó una complicada victoria sobre Athletic Club.

En duelo válido por la fecha 28º de La Liga, el cuadro del Ingeniero impuso sus términos, al vencer por un apretado 1-0 en el estadio Benito Villamarín, donde estuvo en la banca el portero nacional.

El cuadro andaluz salió con todo en búsqueda de la apertura de la cuenta, la que iba a conseguir en los 20 minutos, luego de una gran jugada de Nabil Fekir por la izquierda, quien conectó con Juan Miranda para que le mandara un centro a la cabeza a Borja Iglesias, quien no falló.

El elenco verde siguió dominando las acciones, con Fekir y Canales muy conectados en la mitad de la cancha, aunque en el complemento los vascos hicieron daño con el joven Nico Williams, quien siempre se encontró con un buen parado meta Rui Silva.

El compromiso se enredó para los sevillanos en los 80 minutos, cuando Fekir vio la cartulina roja. El francés hizo fintas de más ante los vascos, que reaccionaron con un golpe de De Marcos, y cuando el galo estaba en el piso fue insultado por Muniaín, pero el seleccionado francés reaccionó mal y le dio un golpe al rival, siendo expulsado de inmediato.

Real Betis supo aguantar la ventaja y se queda con una victoria clave, porque suma 49 puntos y vuelve al cuarto lugar de la tabla de posiciones, para otra vez estar en zona de Champions League, con una unidad más que FC Barcelona.

La previa

Real Betis tiene una semana clave y quizás la última sin descanso tras un apretado calendario que los ha tenido como el segundo club con más partidos en Europa. Este domingo reciben al Athletic Club por una nueva fecha de La Liga de España.

El partido viene a ser el primero de tres encuentros claves previo a la fecha FIFA, donde al fin tendrán un poco de descanso los andaluces. Pero para que esa pausa sea más gratificante, los dirigidos por Manuel Pellegrini necesitan volver al triunfo.

No será fácil ante el Bilbao, pero el equipo verdiblanco ya no aguanta más tropiezos y corre peligro su lugar en la tabla. Ya luego de la derrota del Atlético de Madrid los dejó fuera de la zona de Champions, pero no ganar de nuevo podría incluso sacarlos de la zona de Europa League.

Torneo que también tienen entre ceja y ceja, ya que esta semana tendrán la revancha con el Frankfurt por los octavos de final. Un 2-1 en contra que los hace a ir por el triunfo en Alemania, para luego cerrar la semana de visita con el Celta de Vigo por la liga española.

Para este partido se espera que repita en el arco Claudio Bravo, gran figura contra los alemanes y que de a poco se vuelve a consolidar a gran nivel.

El marcador

Día y hora: ¿Cuándo juegan Real Betis vs Ahtletic?

Real Betis vs Athletic juegan este domingo 13 de marzo a las 12:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Real Betis vs Athletic?

El partido será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Real Betis vs Athletic?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.