¡Quedó la grande! Las redes sociales se incendian en contra del Ajax por mensaje machista

Duros cuestionamientos ha recibido Ajax en las últimas horas, pues una publicación con tintes machistas por su cuenta de Twitter ha sido muy criticada por los usuarios y que debió ser borrada a la hora de ser publicada.

“When you and your friends spot a solid 10/10 (Cuando tú y tu grupo de amigos ven un 10/10)” son las palabras acompañada de una imagen de tres hombres viendo a una mujer pasando en traje de baño.

Al ver en más detalle la fotografía se puede apreciar que los tres individuos son: Daley Blind, Dusan Tadic y Perr Schuurs conviviendo en una playa de Brasil, según un portal mexicano.

La publicación que debió ser borrada.

“¿Realmente publicaron esto?, deberían quedarse sin trabajo ya mismo”, “Creo que la mejor manera de ayudar es educar cuando sea posible”, “Deberíamos dar a las personas la oportunidad de aprender y seguir adelante“, son algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Recordemos que el conjunto de Ámsterdam conquistó el título de la Eredivisie (Primera División en Países Bajos), luego de que la temporada 2019-20 fue cancelada por la pandemia del coronavirus.